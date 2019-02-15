Погода
$ 69.77 - 69.87
€ 78.86 - 79.30

Задержана преступная группа, воровавшая у "МегаКома" международный трафик

2323  2
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

АКС ГКНБ КР в ходе проведенных мероприятий совместно с дирекцией по безопасности Госоператора связи ЗАО "Альфа Телеком" выявлен и пресечен факт организации неправомочной доставки международного трафика на сеть данной организации посредством использования абонентских номеров и специального оборудования (GSM-шлюзов), сообщает пресс-служба ГКНБ.

Установлено, что злоумышленники при помощи специального оборудования в течение нескольких месяцев незаконно предоставляли международную связь путем хищения трафика местных мобильных операторов.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержаны организаторы данной незаконной деятельности "У.М.М.", "У.Б.К.", "А.Б.А.", а также сотрудник ЗАО "Альфа-Телеком" "Н.О.Т.", возможно имеющий причастность к данной преступной группировке.

В рамках досудебного производства 13 февраля 2019 года были проведены обыски по 4 адресам г.Бишкек, где обнаружены и изъяты 4 специальных оборудования (GSM-шлюзы), 5 устройств "SIMBOX", 3 тысяч сим-карт ЗАО "Альфа-Телеком" и "Скаймобайл".

В настоящее время устанавливается ущерб, нанесенный ЗАО "Альфа-Телеком" и "Скаймобайл".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/376778
Теги:
Альфа Телеком, ГКНБ, Интернет, кража, АКС ГКНБ, Бишкек, Кыргызстан, Мегаком, Скай Мобайл, Билайн
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
Хн
15.02.2019, 13:05

Америку открыли все операторы воруют трафик у себя сами.

0
Цитировать
Жалоба модератору
Читатель
15.02.2019, 15:03

Да нет никакого воровства трафика. Просто ребята предоставляли услуги связи без лицензии. Любой человек может подобное организовать.

В реальности стоимость связи должна быть в несколько раз ниже. Но из-за непомерных аппетитов мобильных операторов и государства связь остается дорогой.

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  