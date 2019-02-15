Задержана преступная группа, воровавшая у "МегаКома" международный трафик

АКС ГКНБ КР в ходе проведенных мероприятий совместно с дирекцией по безопасности Госоператора связи ЗАО "Альфа Телеком" выявлен и пресечен факт организации неправомочной доставки международного трафика на сеть данной организации посредством использования абонентских номеров и специального оборудования (GSM-шлюзов), сообщает пресс-служба ГКНБ.

Установлено, что злоумышленники при помощи специального оборудования в течение нескольких месяцев незаконно предоставляли международную связь путем хищения трафика местных мобильных операторов.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержаны организаторы данной незаконной деятельности "У.М.М.", "У.Б.К.", "А.Б.А.", а также сотрудник ЗАО "Альфа-Телеком" "Н.О.Т.", возможно имеющий причастность к данной преступной группировке.

В рамках досудебного производства 13 февраля 2019 года были проведены обыски по 4 адресам г.Бишкек, где обнаружены и изъяты 4 специальных оборудования (GSM-шлюзы), 5 устройств "SIMBOX", 3 тысяч сим-карт ЗАО "Альфа-Телеком" и "Скаймобайл".

В настоящее время устанавливается ущерб, нанесенный ЗАО "Альфа-Телеком" и "Скаймобайл".