Африканская схема немецкого "Мюльбауэра"

Немецкая компания Muhlbauer ID Services GmbH выступила с жалобой в результате проигрыша на тендере ГРС по закупке бланков электронных биометрических паспортов. Несмотря на предложенную низкую цену "Мюльбауэра" тендерная комиссия выбрала другого поставщика - компанию "Гарсу Пасаулис" из Литвы.

Для сравнения "Мюльбауэр" оценил свои услуги в 686 772 250 сомов, в то время как "Гарсу Пасаулис" - в 940 150 сомов.

На своей пресс-конференции 14 февраля 2019 года представители литовской компании предположили, что низкое ценовое предложение "Мюльбауэра" может быть связано с дополнительными условиями поставки, которые не указаны в тендерных спецификациях. Примерами неизвестных деталей могут быть замена оборудования ГРС на технику, произведенной от "Мюльбауэра" или запрос существенного аванса.

Опыт компании "Мюльбауэр" в Африке подтверждает эти опасения.

В 2010 году компания победила на скандальном тендере по производству ID-карт в Уганде. Перед выполнением заказа стоимостью 64 миллиона евро (300 миллиардов шиллингов) "Мюльбауэр" запросил предоплату в размере 23 миллионов евро. Получив аванс, компания затребовала дополнительные 6 миллионов евро на проведение тренингов для работы на своем оборудовании.

Однако, жители страны так и не получили свои паспорта, т.к. первоначальной суммы контракта оказалось недостаточно. В итоге, правительство Уганды попросило парламент утвердить дополнительные 500 миллиардов шиллингов на производство ID-карт.

Этот и другие случаи, к примеру, непрозрачный тендер на производство в ЮАР, стали основанием для выражения недоверия к "Мюльбауэру" в других африканских странах. Так, несмотря на низкую цену на производство паспортов для граждан Лесото правительство страны отказалось сотрудничать с немецким поставщиком.

Технологическая зависимость обернулась острым дефицитом паспортов в Южном Судане. По данным "Рейтер", правительство страны не смогло заплатить 500 000 долларов за продление лицензии для работы на технике от "Мюльбауэра". Компания отключила доступ к своим серверам, и ситуация привела к острому дефициту паспортов в 2017 году.

По данным ГРС, кыргызстанские паспорта будут выпускаются на станках американской компании Entrust Datacard - главного конкурента "Мюльбауэра". Таким образом, в случае победы "Мюльбауэр" выпуск паспортов от немецкой компании на действующей технике в Кыргызстане был бы невозможен или очень затруднителен. Но замена существующего оборудования может привести не только к убыткам, но и к технологической зависимости от немецкой компании.

Таким образом, опыт "Мюльбауэра" в странах Африки создает почву для подозрений о значительных сложностях работы с немецким поставщиком.