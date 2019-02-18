Организатор шоу "Битва моделей" в коме после ДТП. Водитель погиб

В ДТП серьезно пострадала организатор шоу "Битва Моделей". Водитель автомобиля скончался на месте. Об этом VB.KG сообщили в ГУОБДД.

- ДТП произошло около 8 часов утра 17 февраля. Водитель на автомобиле марки Лексус ехал по улице Дэн Сяопина в западном направлении, на пересечении с улицей Интергельпо он потерял управление и врезался в столб, - рассказали в пресс-службе ГУОБДД.

Мужчина за рулем скончался на месте, пассажирка в тяжелом состоянии была доставлена в 4 горбольницу. Позже в социальных сетях друзья девушки сообщили, что пострадала Асель Мамбеталиева, известная как организатор шоу "Битва Моделей". Сейчас неравнодушные люди ведут сбор средств для ее лечения.

"Моя близкая подруга, Асель Ермековна Мамбеталиева попала в ужасную автомобильную аварию в г. Бишкек. Возможно вы уже видели новости. Сейчас ее жизнь висит на волоске. Врачи провели три операции. Внутренние органы сильно повреждены. Есть риск, что ее сердце не выдержит.

У Асель трое прекрасных детей. Она всегда принимала участие во всех благотворительных акциях и проектах. У нее очень доброе сердце.

Нам срочно нужна ваша помощь. Помогите, друзья!" - написала в соцсетях Чолпон Аламанова.

Реквизиты для сбора помощи:

В Казахстане:

Kaspi Gold 5169 4931 3806 5753

Лилия Архипова (Liliya Arhipova)

В Кыргызстане:

KICB 1280 1660 4062 2048

Это карта Анары - старшей дочери Асель - с Асель Ермековна Мамбеткалиевой.