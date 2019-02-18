Сроки поставок казахстанского ГСМ до сих пор не определены

Казахстан и Кыргызстан обещают прийти к консенсусу по вопросам поставки ГСМ к концу февраля. Осталось договориться по нескольким пунктам. Об этом VB.KG сообщил заместитель председателя ГКПЭН Жыргалбек Сагынбаев.

- Мы уже пришли к общему мнению по большинству спорных моментов. Осталось урегулировать ряд пунктов. Причина задержки в том, что каждое государство пытается отстоять собственный рынок. Но, думаю, вопрос решится уже в конце этого месяца. К тому же, после подписания соглашения будет поставлен запрет на любой ввоз ГСМ из РК, кроме железнодорожного. Это исключит завоз в нашу республику нелегального бензина и дизтоплива из соседнего государства, - подчеркнул Сагынбаев.

Стоит напомнить, что правительство уже неоднократно переносило планируемые сроки поставок казахстанского ГСМ в Кыргызстан. Изначально они планировались на конец прошлого года или начало января 2019. Затем была озвучена информация по середине февраля. Этот вопрос находится в ведении Госкомитете промышленности и недропользования КР и Минэнерго РК.