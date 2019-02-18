Погода
$ 69.71 - 69.85
€ 78.56 - 79.32

Сроки поставок казахстанского ГСМ до сих пор не определены

84  1
- Виктория Григоренко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Казахстан и Кыргызстан обещают прийти к консенсусу по вопросам поставки ГСМ к концу февраля. Осталось договориться по нескольким пунктам. Об этом VB.KG сообщил заместитель председателя ГКПЭН Жыргалбек Сагынбаев.

- Мы уже пришли к общему мнению по большинству спорных моментов. Осталось урегулировать ряд пунктов. Причина задержки в том, что каждое государство пытается отстоять собственный рынок. Но, думаю, вопрос решится уже в конце этого месяца. К тому же, после подписания соглашения будет поставлен запрет на любой ввоз ГСМ из РК, кроме железнодорожного. Это исключит завоз в нашу республику нелегального бензина и дизтоплива из соседнего государства, - подчеркнул Сагынбаев.

Стоит напомнить, что правительство уже неоднократно переносило планируемые сроки поставок казахстанского ГСМ в Кыргызстан. Изначально они планировались на конец прошлого года или начало января 2019. Затем была озвучена информация по середине февраля. Этот вопрос находится в ведении Госкомитете промышленности и недропользования КР и Минэнерго РК.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/376804
Теги:
ГСМ, Казахстан, правительство, промышленность, импорт, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
Юра
18.02.2019, 15:14

поскорее бы мы тут уже дождались, надеюсь цены на ГСМ снизится.

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  