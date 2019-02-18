Визит главы Китая. Будет ли подниматься тема госдолга Кыргызстана?

В Кыргызстан летом этого года намечен официальный визит председателя Китая Си Цзинпина. Также планируется его участие в саммите ШОС. Об этом сообщает Аппарат президента КР.

Отечественные эксперты уверены, что в рамках встречи Поднебесная попытается решить ставший актуальным в последнее время вопрос ситуации в СУАР и антикитайских настроений в нашей стране.

По словам политолога Шерадила Бактыгулова, идет политическое переформатирование мира, и Китай оказался в негативном информационном поле благодаря западным странам.

- Это отголоски тех больших процессов, которые начались в 2013- 2014 году, когда Си Цзинпин выступил с инициативой "Один пояс – один путь". США ее побаиваются, так как она посягает на основы однополярного мира. Причем, за многополярный мир выступают две крупные державы - Россия и Китай. СУАР всегда был конфликтным регионом КНР. Поэтому именно здесь легче всего было создать очаг напряженности. Хотя, как отмечают исследователи, "в последние 30 лет СУАР динамично развивается, качество жизни повышается, вливания из центрального бюджета в регион постоянно растут, межэтнические столкновения на почве взаимной ненависти и взаимных претензий имеют место быть". Кроме этого, в последние годы наблюдается активное проникновение в регион нетрадиционных для него течений ислама, в частности ваххабизма. Не находя легитимного способа встроиться в политическую систему светского государства, сторонники ислама начинают радикализироваться и добиваться уже всей полноты политической власти, - поясняет VB.KG Шерадил Бактыгулов.

При этом, по словам политолога, Синьцзян имеет ключевое значение не только для КНР.

- Там сосредоточены крупные запасы нефти и газа, освоение которых быстро развивается. Через Синьцзян проложен нефтепровод из Казахстана в Китай и проходит газопровод из Средней Азии в КНР. Словом, энергообеспечение китайской экономики намечено из Синьцзяна и через Синьцзян. Потому велико искушение для "больших игроков" создать проблемы для энергетической безопасности Китая. Да и СУАР – это ключ к решению проблем Афганистана и Пакистана. По ряду данных, в последнее время новые базы уйгурских сепаратистов созданы вблизи границ Афганистана с Китаем. То есть, ключевой элемент во всей Евразии, - напомнил Бактыгулов.

Кыргызстан непосредственно граничит с СУАР, и его задача в этой большой геополитической игре не оказаться инструментов размена больших держав и их информационной пропаганды, раскачиваемой западными СМИ, считает политолог.

- Поэтому необходимо, прежде всего, соблюдать баланс собственных интересов. Хотя именно на эти моменты будет сделан акцент в рамках визита Си Цзинпина. Что касается вопроса госдолга, то Китай вряд ли будет его затрагивать. В его интересах сейчас более весомые вопросы мировой геополитики, - заключил Шерадил Бактыгулов.

А вот его коллега политолог Марс Сариев уверен, что Поднебесная все же пролонгирует тему наших кредитных обязательств.

- Тем более, что вопрос выплаты по ним все ближе, - отметил VB.KG Марс Сариев.

В целом же он согласился со своим коллегой, что в первую очередь Китай попытается исправить негативный стереотип, запущенный в отношении него Западом.

- КНР сейчас проигрывает информационную кампанию и теряет в имиджевом плане. Особенно на фоне крупных коррупционных скандалов в Бишкеке. Поэтому, я думаю, Син Цзинпин приедет для того, чтобы развеять вопросы с СУАР, плюс проблемной темой остается строительство железной дороги Китай-Узбекистан-Кыргызстан. Хотя в последнее время он не очень рентабелен для Поднебесной в экономическом плане, а лишь в геополитическом. Думаю, вот эти три вопроса и будут подниматься в рамках предстоящей встречи глав КР и КНР, - подытожил Сариев.