Экс-депутат признан невиновным по делу о незаконном зачислении абитуриентов

Верховный суд КР оставил в силе оправдательный приговор в отношении экс-депутат Жогорку Кенеша Каныбека Осмоналиева. Об этом сегодня, 18 февраля, сообщили в пресс-службе ВС.

- По надзорному представлению старшего прокурора на приговоры Первомайского районного суда и Бишкекского городского суда, Верховный суд постановил вышеуказанные приговоры оставить в силе, - говорится в сообщении.

Напомним, в отношении экс-депутата Жогорку Кенеша Каныбека Осмоналиева было возбуждено уголовное дело из-за незаконного зачисления абитуриентов на медицинский факультет КРСУ. По версии следствия, Осмоналиев, являясь депутатом, оказывал давление на приемную комиссию и руководство вуза, чтобы определенные студенты получили места в учебном заведении.

15 октября 2018 года Первомайский суд Бишкека оправдал экс-парламентария, 6 декабря 2018 года Городской суд оставил в силе решение первой инстанции. По словам Осмоналиева, суд не обнаружил в его действиях состава преступления.