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Экс-депутат признан невиновным по делу о незаконном зачислении абитуриентов

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- Екатерина Улитина
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Верховный суд КР оставил в силе оправдательный приговор в отношении экс-депутат Жогорку Кенеша Каныбека Осмоналиева. Об этом сегодня, 18 февраля, сообщили в пресс-службе ВС.

- По надзорному представлению старшего прокурора на приговоры Первомайского районного суда и Бишкекского городского суда, Верховный суд постановил вышеуказанные приговоры оставить в силе, - говорится в сообщении.

Напомним, в отношении экс-депутата Жогорку Кенеша Каныбека Осмоналиева было возбуждено уголовное дело из-за незаконного зачисления абитуриентов на медицинский факультет КРСУ. По версии следствия, Осмоналиев, являясь депутатом, оказывал давление на приемную комиссию и руководство вуза, чтобы определенные студенты получили места в учебном заведении.

15 октября 2018 года Первомайский суд Бишкека оправдал экс-парламентария, 6 декабря 2018 года Городской суд оставил в силе решение первой инстанции. По словам Осмоналиева, суд не обнаружил в его действиях состава преступления.


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URL: https://www.vb.kg/376811
Теги:
Верховный суд, приговор, суд, Бишкек, Кыргызстан, КРСУ, Каныбек Осмоналиев
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Комментарии
реалист
18.02.2019, 17:40

Да здравствует самый гуманный суд в мире

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Читатель
18.02.2019, 19:06

Дело сфабриковали люди АША, за то что он был в Штаье и работал на выборах за Бабанова. А так он доктор математических наук

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Малик
18.02.2019, 20:40

Коррупция в судах победила. Дядька этот вор и коррупционер. Сын его тоже. Верни деньги студентам!

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