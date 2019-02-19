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Очередную партию продуктов из Кыргызстана не пустили в Россию

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- ВБ
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С 11 по 17 февраля инспекторы Россельхознадзора пресекли незаконный ввоз в Новосибирскую область семи партий растительной продукции высокого фитосанитарного риска общим весом 66,5 тонн.

Продукция следовала автомобильным транспортом с территории Казахстана и Киргизии и была задержана на российско-казахстанском участке государственной границы РФ на фитосанитарном контрольном посту "Карасук".

В ходе проведения карантинного фитосанитарного контроля и осмотра грузов было установлено, что партии казахстанской продукции (18,5 т яблок и 32 т томатов) следовали с недействительными фитосанитарными сертификатами.

Грецкие орехи, барбарис, изюм и арахис киргизского происхождения общим весом 770 кг перевозились без фитосанитарного сертификата, подтверждающего безопасность продукции. Кроме того, 20 т репчатого лука из Киргизии и 120 кг китайских орехов пекан перевозились без маркировки.

В соответствии с требованиями карантинного законодательства ввоз всей продукции высокого фитосанитарного риска на территорию России был запрещен. Все партии возвращены отправителям в Казахстан и Киргизию, а виновные лица привлечены к административной ответственности.


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URL: https://www.vb.kg/376820
Теги:
Казахстан, нарушения, Россия, сельское хозяйство, ЕАЭС, Кыргызстан
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Комментарии
читатель
19.02.2019, 09:12

конечно, если документы не соответствует не впускает, надо было пройти фитосанитарную проверку, это как получается контрабанда.

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Жалоба модератору
кг
19.02.2019, 09:16

Интересные люди после томоженного саюза же пересечь границу лехче не куда, так зачем контрабандой возить, ТУПИЦЫ!

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Жалоба модератору
лилия
19.02.2019, 14:19

Они либо не знали либо воопше дубины которые хотели пронести контрабанду в россию

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Жалоба модератору
зап/части для ТНВД -
19.02.2019, 14:26
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Комментариев: 172

Читаешь и удивляешься!

а что нельзя на кыргызской таможне не выпускать без нормальных документов???

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Жалоба модератору
The Mentalist
19.02.2019, 16:49
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Комментариев: 11

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