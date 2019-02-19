Очередную партию продуктов из Кыргызстана не пустили в Россию

С 11 по 17 февраля инспекторы Россельхознадзора пресекли незаконный ввоз в Новосибирскую область семи партий растительной продукции высокого фитосанитарного риска общим весом 66,5 тонн.

Продукция следовала автомобильным транспортом с территории Казахстана и Киргизии и была задержана на российско-казахстанском участке государственной границы РФ на фитосанитарном контрольном посту "Карасук".

В ходе проведения карантинного фитосанитарного контроля и осмотра грузов было установлено, что партии казахстанской продукции (18,5 т яблок и 32 т томатов) следовали с недействительными фитосанитарными сертификатами.

Грецкие орехи, барбарис, изюм и арахис киргизского происхождения общим весом 770 кг перевозились без фитосанитарного сертификата, подтверждающего безопасность продукции. Кроме того, 20 т репчатого лука из Киргизии и 120 кг китайских орехов пекан перевозились без маркировки.

В соответствии с требованиями карантинного законодательства ввоз всей продукции высокого фитосанитарного риска на территорию России был запрещен. Все партии возвращены отправителям в Казахстан и Киргизию, а виновные лица привлечены к административной ответственности.