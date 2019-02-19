Крупное ДТП на Иссык-Куле: 1 погиб, 7 пострадали

Опять кто-то летел с превышением, а скорее всего даже оба. Там по всей трассе нужно ставить камеры через каждые 5 километров.
18 февраля примерно в 21.40 на 69 км автодороги Балыкчы-Боконбаево-Каракол в селе Ак-Сай произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает пресс-служба МЧС КР.
Столкнулись два легковых автомобиля "Тойота Ист" и "Ауди С4". В результате аварии один человек скончался на месте, семеро пострадали – с различными травмами они были госпитализированы.
На место происшествия выезжали спасатели МЧС. Тело погибшего передано правоохранительным органам.