Погода
$ 69.76 - 69.87
€ 78.72 - 79.35

Крупное ДТП на Иссык-Куле: 1 погиб, 7 пострадали

4430  1
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

18 февраля примерно в 21.40 на 69 км автодороги Балыкчы-Боконбаево-Каракол в селе Ак-Сай произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает пресс-служба МЧС КР.

Столкнулись два легковых автомобиля "Тойота Ист" и "Ауди С4". В результате аварии один человек скончался на месте, семеро пострадали – с различными травмами они были госпитализированы.

На место происшествия выезжали спасатели МЧС. Тело погибшего передано правоохранительным органам.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/376822
Теги:
ДТП, Иссык-Кульская область, погибшие, Кыргызстан, ГУОБДД, пострадавшие, МЧС
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
Bishkekman
19.02.2019, 16:14
Карма: +34
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 47
Минусов: 13
Комментариев: 70

Опять кто-то летел с превышением, а скорее всего даже оба. Там по всей трассе нужно ставить камеры через каждые 5 километров. 

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  