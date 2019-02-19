Крупное ДТП на Иссык-Куле: 1 погиб, 7 пострадали

18 февраля примерно в 21.40 на 69 км автодороги Балыкчы-Боконбаево-Каракол в селе Ак-Сай произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает пресс-служба МЧС КР.

Столкнулись два легковых автомобиля "Тойота Ист" и "Ауди С4". В результате аварии один человек скончался на месте, семеро пострадали – с различными травмами они были госпитализированы.

На место происшествия выезжали спасатели МЧС. Тело погибшего передано правоохранительным органам.