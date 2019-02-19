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Кого из чиновников Кыргызстана "повесили" на коррупционную доску позора?

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- Оксана Гут
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На сайте Генеральной прокуратуры КР не так давно появился раздел, получивший название Единая база данных коррупционеров. В нее вписаны имена осужденных с 2015 года лиц за совершение должностных преступлений, в том числе связанных с коррупцией или хищением государственной, муниципальной собственности. Создавался так называемый "черный список" чиновников для того, чтобы запятнавшие свою репутацию служащие были известны общественности, и больше не смогли восстановиться или устроиться на госслужбу.

Стоит отметить, что база данных скупа на высокопоставленных чиновников. Хотя, возможно, после череды громких задержаний в минувшем году, она по итогам судебных разбирательств будет существенно пополнена. Пока VB.KG расскажет о тех, кто уже выставлен на доску позора.

Коркмазов Хаджимурат Зулкарнаевич – экс-депутат Жогорку Кенеша КР. 24 мая 2016 года Бишкекский городской суд изменил приговор Первомайского районного суда – Коркмазов признан виновными по п.2,3 ч.4 ст.166 УК КР. В остальной части приговор без изменения, с применением ст.56 УК КР назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 мес. с конфискацией имущества, с отбыванием наказания в исправительной колонии усиленного режима.

Нарымбаев Данияр Ильич – бывший руководитель аппарата президента КР. 24 мая 2016 года Бишкекский горсуд изменил приговор Первомайского районного суда, так Нарынбаев признан виновными по п.2,3 ч.4 ст.166 УК КР. В остальной части приговор без изменения с применением ст.56 УК КР, назначено наказание виде лишения свободы сроком на три года, с конфискацией имущества, с отбыванием наказания в ИК усиленного режима.

Чотонов Дуйшенкул Тезекбаевич – экс-глава МЧС КР. Постановлением Верховного суда от 21 ноября 2017 года приговор двух инстанций в части наказания оставлен без изменений. Чотонов признан виновным по ст.303 ч.1 УК КР, назначено 8 лет лишения свободы, в ИК усиленного режима, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности.

Абышкаев Чубак Садыкович - бывший Генеральный прокурор КР. Постановлением военного суда Бишкекского гарнизона от 3 сентября 2015 года уголовное дело прекращено по нереабилитирующим основаниям.

Арбаев Совет Асанович – экс-председатель ГСИН КР. Постановлением военного суда Бишкекского гарнизона от 19 апреля 2016 года действия Арбаева переквалифицированы со ст.304 ч.2 УК КР на ст.316 ч.1 УК КР и уголовное дело прекращено по нереабилитирующим основаниям.

Акматов Бекзат Адылбекович – бывший командир мотострелковой роты войсковой части 73809 Генштаба ВС КР. Приговором Аламудунского районного суда от 21 февраля 2018 года признан виновным по ч.1 ст.358 УК КР и на основании ч.1 ст.67 УК КР освобожден от уголовной ответственности за истечением срока давности.

Всего в реестре 745 фамилий. Однако многие из них вписаны по два, а то и три раза. Путем вычета дублирующей информации остается не намного меньше – 725 лиц, осужденных по коррупционным и должностным преступлениям, нанесшим ущерб государству. В том числе рядовые инспекторы Госэкотехинспеции, электрики, учителя, воспитатели детских садов, главы самоуправлений и даже бизнесмены.

К примеру, Багери Мохаммад Гасем - учредитель ОсОО "Торты Азии". 28 декабря 2016 года приговором Каракольского городского суда признан виновным по ст.314 ч.3 п.2 УК КР, назначено наказание в виде штрафа в размере 2 000 000 сомов.

База данных "коррупционеров", как ранее сообщал председатель Совета безопасности Дамир Сагынбаев, будет постоянно обновляться.


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URL: https://www.vb.kg/376826
Теги:
Генеральная прокуратура, ГКНБ, ГСИН, МЧС, коррупция, местный кенеш, правительство, президент, уголовная ответственность, Генеральный штаб, Кыргызстан, Госэкотехинспекция, Жогорку Кенеш, учитель
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Комментарии
Нуржан
19.02.2019, 12:43

На доску позора нужно не только коррупционеров вешать, а еще и бездарей, и неучей, которые не читая законы принимают их, которые не читая вводят их, которые штрафы внедряют раньше чем рабочие места обеспечивают и зарплату повышают, которые не понимая элементарных законов экономики балаболят о ней, которые попирают права человека, а на всех углах глаголят о них, которые даже не способны при всех полномочиях обеспечить сбор доходов бюджета больше чем переводы мигрантов. И это уже который год! Тогда доска позора будет полноценной.

0
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Тихий
19.02.2019, 15:23

На общее обозрение эту доску нужно выставлять,все полюбуются и впишут новых"героев" в списки "отличившихся"

+2
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Адилет
19.02.2019, 15:51

Нужно коррупционеров всех собрать на площади и просто расстрелять. 

+3
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Bishkekman
19.02.2019, 16:12
Карма: +34
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 47
Минусов: 13
Комментариев: 70

И зачем он нужен этот черный список? Люди с судимостью и так не имеют права работать в правительстве и быть депутатами. А если он как-то снимет судимость за деньги, то его и из этого списка тоже уберут. 

Просто имитация работы и отвлечение внимания от тех воров которые сейчас сидят в правительстве. 

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6969
19.02.2019, 16:48

Не нашел эту базу данных, дайте ссылку.

0
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Айба
19.02.2019, 16:49

Тут нет Текебаева! Келдибекова! Каната Исаева! Брата Дамира Сагынбаева Батыра! Так же нет Шыкмаматова! Саляновой! И это далеко не весь список! Зачем этот список, если вы кого захотели вписали, а кого не надо не вписали? 

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зап/части для ТНВД -
19.02.2019, 16:53
Карма: +81
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 123
Минусов: 42
Комментариев: 172

Bishkekman

И зачем он нужен этот черный список? Люди с судимостью и так не имеют права работать в правительстве и быть депутатами. А если он как-то снимет судимость за деньги, то его и из этого списка тоже уберут. 

Просто имитация работы и отвлечение внимания от тех воров которые сейчас сидят в правительстве. 

от участков в парке АТТАТЮРКА также отвлекли внимание..........

а там участки выделены по беспределу..........ПАРКОВАЯ ЗОНА!!!

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