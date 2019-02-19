Кого из чиновников Кыргызстана "повесили" на коррупционную доску позора?

На сайте Генеральной прокуратуры КР не так давно появился раздел, получивший название Единая база данных коррупционеров. В нее вписаны имена осужденных с 2015 года лиц за совершение должностных преступлений, в том числе связанных с коррупцией или хищением государственной, муниципальной собственности. Создавался так называемый "черный список" чиновников для того, чтобы запятнавшие свою репутацию служащие были известны общественности, и больше не смогли восстановиться или устроиться на госслужбу.

Стоит отметить, что база данных скупа на высокопоставленных чиновников. Хотя, возможно, после череды громких задержаний в минувшем году, она по итогам судебных разбирательств будет существенно пополнена. Пока VB.KG расскажет о тех, кто уже выставлен на доску позора.

Коркмазов Хаджимурат Зулкарнаевич – экс-депутат Жогорку Кенеша КР. 24 мая 2016 года Бишкекский городской суд изменил приговор Первомайского районного суда – Коркмазов признан виновными по п.2,3 ч.4 ст.166 УК КР. В остальной части приговор без изменения, с применением ст.56 УК КР назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 мес. с конфискацией имущества, с отбыванием наказания в исправительной колонии усиленного режима.

Нарымбаев Данияр Ильич – бывший руководитель аппарата президента КР. 24 мая 2016 года Бишкекский горсуд изменил приговор Первомайского районного суда, так Нарынбаев признан виновными по п.2,3 ч.4 ст.166 УК КР. В остальной части приговор без изменения с применением ст.56 УК КР, назначено наказание виде лишения свободы сроком на три года, с конфискацией имущества, с отбыванием наказания в ИК усиленного режима.

Чотонов Дуйшенкул Тезекбаевич – экс-глава МЧС КР. Постановлением Верховного суда от 21 ноября 2017 года приговор двух инстанций в части наказания оставлен без изменений. Чотонов признан виновным по ст.303 ч.1 УК КР, назначено 8 лет лишения свободы, в ИК усиленного режима, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности.

Абышкаев Чубак Садыкович - бывший Генеральный прокурор КР. Постановлением военного суда Бишкекского гарнизона от 3 сентября 2015 года уголовное дело прекращено по нереабилитирующим основаниям.

Арбаев Совет Асанович – экс-председатель ГСИН КР. Постановлением военного суда Бишкекского гарнизона от 19 апреля 2016 года действия Арбаева переквалифицированы со ст.304 ч.2 УК КР на ст.316 ч.1 УК КР и уголовное дело прекращено по нереабилитирующим основаниям.

Акматов Бекзат Адылбекович – бывший командир мотострелковой роты войсковой части 73809 Генштаба ВС КР. Приговором Аламудунского районного суда от 21 февраля 2018 года признан виновным по ч.1 ст.358 УК КР и на основании ч.1 ст.67 УК КР освобожден от уголовной ответственности за истечением срока давности.

Всего в реестре 745 фамилий. Однако многие из них вписаны по два, а то и три раза. Путем вычета дублирующей информации остается не намного меньше – 725 лиц, осужденных по коррупционным и должностным преступлениям, нанесшим ущерб государству. В том числе рядовые инспекторы Госэкотехинспеции, электрики, учителя, воспитатели детских садов, главы самоуправлений и даже бизнесмены.

К примеру, Багери Мохаммад Гасем - учредитель ОсОО "Торты Азии". 28 декабря 2016 года приговором Каракольского городского суда признан виновным по ст.314 ч.3 п.2 УК КР, назначено наказание в виде штрафа в размере 2 000 000 сомов.

База данных "коррупционеров", как ранее сообщал председатель Совета безопасности Дамир Сагынбаев, будет постоянно обновляться.