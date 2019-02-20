Информация генпрокурора о милиционере - "золотом магнате" не подтвердилась

На Совете безопасности генеральный прокурор Октурбек Джамшитов рассказал о экс-милиционере, который якобы владеет 41 лицензией на геологоразведку золотых месторождений в Кыргызстане. Накануне, 19 февраля, на пресс-конференции председатель Международного делового совета Аскар Сыдыков прокомментировал эти данные.

- Мы проверили информацию и выяснили, что речь идет не о 41, а о 39 лицензиях. Ими владеет группа компаний, которая принадлежит Александру Беккеру. Это известный в Кыргызстане бизнесмен, который привлекает в Кыргызстан инвестиции из Канады и других стран. Что касается экс-милиционера, о котором говорилось на Совбезе, то он является руководителем этих компаний. Его основная обязанность - налаживать связи с местным сообществом, вести с людьми разъяснительную работу. Но он точно не является владельцем лицензий, - рассказал Аскар Сыдыков.

Александр Беккер - уроженец Кыргызстана, ведет свой бизнес в Монголии, Канаде, Австралии и в других странах. Самый известный его проект в Кыргызстане – это компания "Z-Explorer". Она владеет лицензией на разведку и разработку месторождения Шамбесай в Баткенской области. С 2017 года получает инвестиции от китайской компании. Правда, сейчас работа на руднике приостановлена, в октябре 2018 года, когда комиссия экспертов попыталась пройти на рудник и взять пробы, их задержали местные жители, выступающие против разработки месторождения.

- Александр Беккер владеет лицензиями на разведку золота, то есть он ищет запасы, чтобы поставить их на учет в государственные органы. Во всем мире за такую работу принято благодарить, бизнесменов даже освобождают от налогов. Он (Александр Беккер) платит ежегодно и очень удивился, узнав, что его подозревают в незаконном удержании лицензий. Теперь они всерьез задумываются, смогут ли и дальше привлекать инвестиции в Кыргызстан, - заключил Аскар Сыдыков.