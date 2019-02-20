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Информация генпрокурора о милиционере - "золотом магнате" не подтвердилась

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- Екатерина Улитина
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На Совете безопасности генеральный прокурор Октурбек Джамшитов рассказал о экс-милиционере, который якобы владеет 41 лицензией на геологоразведку золотых месторождений в Кыргызстане. Накануне, 19 февраля, на пресс-конференции председатель Международного делового совета Аскар Сыдыков прокомментировал эти данные.

- Мы проверили информацию и выяснили, что речь идет не о 41, а о 39 лицензиях. Ими владеет группа компаний, которая принадлежит Александру Беккеру. Это известный в Кыргызстане бизнесмен, который привлекает в Кыргызстан инвестиции из Канады и других стран. Что касается экс-милиционера, о котором говорилось на Совбезе, то он является руководителем этих компаний. Его основная обязанность - налаживать связи с местным сообществом, вести с людьми разъяснительную работу. Но он точно не является владельцем лицензий, - рассказал Аскар Сыдыков.

Александр Беккер - уроженец Кыргызстана, ведет свой бизнес в Монголии, Канаде, Австралии и в других странах. Самый известный его проект в Кыргызстане – это компания "Z-Explorer". Она владеет лицензией на разведку и разработку месторождения Шамбесай в Баткенской области. С 2017 года получает инвестиции от китайской компании. Правда, сейчас работа на руднике приостановлена, в октябре 2018 года, когда комиссия экспертов попыталась пройти на рудник и взять пробы, их задержали местные жители, выступающие против разработки месторождения.

- Александр Беккер владеет лицензиями на разведку золота, то есть он ищет запасы, чтобы поставить их на учет в государственные органы. Во всем мире за такую работу принято благодарить, бизнесменов даже освобождают от налогов. Он (Александр Беккер) платит ежегодно и очень удивился, узнав, что его подозревают в незаконном удержании лицензий. Теперь они всерьез задумываются, смогут ли и дальше привлекать инвестиции в Кыргызстан, - заключил Аскар Сыдыков.


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URL: https://www.vb.kg/376836
Теги:
бюджет, горнодобывающий сектор, золото, Шамбесай, Кыргызстан, экономика, политика, совбез, Аскар Сыдыков, Александр Беккер
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Комментарии
Гражданин
20.02.2019, 12:25

Если был факт удержания лицензии, значит он действительно удерживает

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инна
20.02.2019, 13:07

Аскар Сыдыков ты просто пере увеличиваешь, как только за подозрения может за сомневаться такой бизнесмен, пока нечего не доказано, да еще и это не его же подозревали а бывшего милиционера не делай из мухи слана.

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Контроль
20.02.2019, 13:18

блин этот Аскар Сыдыков или Садыков вообще кто он все его слова и действие против Кыргызстана, утром говорит что недропользователи уйдут и теперь о какой то блин Алексадре говорит что за идиот раз прокуратура говорит значит все так и есть ещё блин 39 а не 41 лицензия, надо проверит что за лицензия если он их покупал у Зиля надо отозвать блин.

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Кг
20.02.2019, 13:21

Как то грубо ты проверил или тебе дали взятку. Надо пере проверить соответствуешим органам власти ты по ходу закрыми глазами проверял.

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Контроль
20.02.2019, 13:24

Мы проверили информацию и выяснили, что речь идет не о 41, а о 39 лицензиях кто он такой что бы проверит,  блин надо закрыт такие не государственные предприятие они только вред для нашего государство, вот уже третий раз говорит против государство пускай твои недропользователи уходят, Беккем не чист надо проверит все его лицензии 39, этого тупому предателю надо дат по заслугам.

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Элмурад
20.02.2019, 14:07

Гражданин

Если был факт удержания лицензии, значит он действительно удерживает

Удержание лицензии имеет место быть у всех недропользователей и именно за это они платят ежегодно ПУЛ- плата за удержание лицензий, расчет этого ПУЛ делает государство. Так что не пишите бред.Вот именно по этому у нас нет развития во многих секторах так как пишут и делают высказывания те, кто ничего не понимает в том, что они говорят.

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