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Что влияет на цены на ГСМ в Кыргызстане?

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- Виктория Григоренко
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Депутат Кенжебек Бокоев, выступая на заседание комитета по аграрной политике ЖК КР, высказал возмущение, что несмотря на вступление в ЕАЭС бензин и дизтопливо остаются по республике достаточно дорогими.

"Литр ГСМ у нас стоит на 15 сомов дороже, чем в соседнем Казахстане", - подчеркнул Бокоев.

Как отметил VB.KG министр экономики Кыргызстана Олег Панкратов, ЕАЭС на сегодняшний день никак не влияет на рынок нефтепродуктов.

- Ценообразование в этой сфере регулируется подписанными двусторонними соглашениями с Россией о беспошлинных поставках нефти. Стоимость бензина и дизтоплива определяется отпускной стоимостью на заводах России. К тому же, мы ежегодно подписываем топливный баланс, который определяет внутреннюю потребность Кыргызстана. На данный момент почти все объемы топлива мы получаем из России. Правда, сейчас между нашим и правительством Казахстана обсуждается вопрос по беспошлинным поставкам нефтепродуктов в нашу республику. Так как на их НПЗ отпускная цена ниже, чем в РФ. Ранее мы не могли подписать с соседями по границе такой документ, так как в РК действовал запрет на экспорт ГСМ. Сейчас они модернизировали два завода, у них появился профицит, и нам предложили приобретать казахстанское топливо. После того, как оно начнет к нам поступать, есть вероятность снижения цен на кыргызстанских АЗС. Хотя в последнее время стоимость литра автотоплива и так идет на спад, - пояснил Панкратов.

Министр экономики добавил, что в настоящее время рынок нефтепродукции Кыргызстана достаточно конкурентоспособный.

- Монополистов на нем нет, а цены постоянно мониторит Антимонапольная служба. Что касается цены бензина, то на территории Казахстана он дешевле из-за того, что в последнее время там значительно увеличились объемы производства автомобильного топлива, - заключил он.


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URL: https://www.vb.kg/376848
Теги:
ГСМ, Казахстан, правительство, Россия, соглашение, цены, экспорт, импорт, Евразийский экономический союз, Кыргызстан, экономика, Минэкономики, Олег Панкратов
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