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Наказаны милиционеры, "не знавшие" о перестрелке контрабандистов

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- Оксана Гут
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Десять сотрудников ОВД города Токмак и ГУВД Чуйской области были наказаны в ходе расследования перестрелки на КПП Дунларова. Об этом VB.KG сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.

В частности, за нарушение требований дисциплинарного устава органов внутренних дел КР, устава внутренних дел КР, а также кодекса о профессиональной этике, выразившееся в ненадлежащем исполнении прямых служебных и функциональных обязанностей, не владении обстановкой на своем служебном участке, объявлен строгий выговор двум сотрудникам ОВД города Токмак - участковому по территориальности и уполномоченному ОВД.

За бесконтрольность подчиненных, отсутствие должного контроля, не владение оперативной обстановкой по городу Токмак объявлен выговор руководству УВД Токмака - начальнику ОВД, его заместителям и начальникам ГОМ и СОБ.

Одному руководителю – начальнику СКМ – предупреждение о неполном служебном соответствии.

Кроме того, по итогам служебного расследования, два сотрудника ГУВД Чуйской области получили наказание в дисциплинарном порядке в виде выговора и строго выговора.

Напомним, вооруженный инцидент произошел в ночь с 25 на 26 января в Чуйской области на КПП Дунларова в Токмаке. Однако в правоохранительных органах опровергали этот факт. Позже в Сети появилось видео с обращением одного из участников перестрелки – Аската Усенова, он демонстрировал следы выстрелов на теле. Он же заявил, что стрелявшие люди депутата Жогорку Кенеша Урмата Самаева. Еще некоторое время спустя объявился некий Дастан Бейшенкулов. Он обвинил Усенова в нападении.

В настоящее время они оба находятся в СИЗО, ведется досудебное производство.

Парламентарий, имя которого было озвучено подозреваемыми, заверил, что не имеет отношения к этой ситуации.


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URL: https://www.vb.kg/376855
Теги:
ГУВД, УВД, контрабанда, наказание, перестрелка, Токмак, Чуйская область, Кыргызстан
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