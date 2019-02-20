МЧС объявило штормовое предупреждение

С 20 февраля по 22 февраля ожидается неустойчивая погода: 20 февраля днем в Чуйской, Таласской, Ошской, Жалал-Абадской, Баткенской областях на большей части территории дождь, снег, в предгороных и горных районах снег. 21 февраля на большей части территории снег, в отдельных районах Чуйской, Ошской, Жалал-Абадской, Баткенской областей осадки интенсивные. В Иссык-Кульской и Нарынской областях снег ожидается 21-22 февраля.

На дорогах снежный накат, гололедица. На горных участках дорог снежные заносы. Ветер западный 4-9 м/с, в Чуйской, Таласской, Иссык-Кульской, Нарынской областях в отдельных районах с усилением до 15-20 м/с.

21-22 февраля ожидается понижение температуры воздуха: в Чуйской, Таласской долинах ночью -6…-11°, днем -1…-6°, в долинной зоне Ошской, Жалал-Абадской, Баткенской областей ночью -1…-6°, днем 0…5°, в предгорных районах ночью -4…-9°, днем -2…+3°, в Иссык-Кульской котловине ночью -5…-10°, по востоку котловины -10…-15°, днем 0…-5°,в зоне земледелия Нарынской области и в горных районах ночью -19…-24°, днем -6…-11°,в высокогорных районах и в Суусамырской долине ночью -30…-35°, днем -10…-15°.

Такая неустойчивая холодная погода осложнит выпас и содержание скота на зимних пастбищах, работу предприятий связи, энергетических и коммунальных служб. При интенсивных осадках ухудшится видимость на автодорогах, что приведет к затруднению движения автотранспорта.

В связи с выпавшими и ожидаемыми осадками 20-23 февраля 2019 года в горных районах и на автодорогах Бишкек-Ош 121-138 км (пер. Төө-Ашуу), 198-265 км (пер. Ала-Бел, ущ.Чычкан), Ала-Бука-Каныш-Кыя 68-99 км (пер. Чапчыма), Красная Горка Ак-Таш 1-4 км, Казарман-Актал-Чат 43-44 км (участок Ийри-Суу), 67-90 км (пер. Кара-Гоо), Мырзаке-Кара-Кулжа-Алайкуу 65-90 км, 95-130 км, Сары-Таш–Кара-Мык 98-123-135км, Каракол-Эңилчек (перевал Чоң-Ашуу) 45-92км, сохряняется сход снежных лавин, снежные заносы, снежный накат и гололедные явления. На автодорогах при проезде лавиноопасных участков необходимо строго соблюдать дистанцию между транспортными средствами 500 метров.

Прогноз погоды по территории Кыргызской Республики на 21-25 февраля

21 февраля на большей части территории снег, в отдельных районах Чуйской, Ошской, Жалал-Абадской, Баткенской областей осадки интенсивные. На дорогах снежный накат, гололедица. На горных участках дорог снежные заносы. Ветер западный 4-9 м/с, в отдельных районах Чуйской, Таласской, Иссык-Кульской, Нарынской областей с усилением до 15-20 м/с.

22 февраля ночью в Иссык-Кульской, Нарынской областях на большей части территории снег. В Чуйской, Таласской, Ошской, Жалал-Абадской областях снег ожидается лишь в горных районах, в зоне земледелия и в Баткенской области без осадков.

22 февраля днем в Иссык-Кульской, Нарынской областях местами небольшой снег, по остальной территории без осадков. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 м/с, по акватории озера Иссык-Куль с усилением до 15-20 м/с.

21-22 февраля в отдельных районах Чуйской, Ошской, Жалал-Абадской, Баткенской областей туман.

С 23 по 25 февраля без осадков. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 м/с.

Ориентировочный прогноз погоды по территории Кыргызской Республики на 26-27 февраля

26 февраля без осадков. 27 февраля в горных районах возможен снег, в зоне земледелия без осадков. Небольшое колебание температуры воздуха.

Прогноз погоды по городу Бишкек на 21-23 февраля

21 февраля временами снег. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 м/с, с усилением до 14 м/с.

22-23 февраля без осадков. 22 февраля возможен туман. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер западный 2-7 м/с.