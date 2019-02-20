Погода
$ 69.65 - 69.81
€ 78.82 - 79.47

МЧС объявило штормовое предупреждение

727  0
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

С 20 февраля по 22 февраля ожидается неустойчивая погода: 20 февраля днем в Чуйской, Таласской, Ошской, Жалал-Абадской, Баткенской областях на большей части территории дождь, снег, в предгороных и горных районах снег. 21 февраля на большей части территории снег, в отдельных районах Чуйской, Ошской, Жалал-Абадской, Баткенской областей осадки интенсивные. В Иссык-Кульской и Нарынской областях снег ожидается 21-22 февраля.

На дорогах снежный накат, гололедица. На горных участках дорог снежные заносы. Ветер западный 4-9 м/с, в Чуйской, Таласской, Иссык-Кульской, Нарынской областях в отдельных районах с усилением до 15-20 м/с.

21-22 февраля ожидается понижение температуры воздуха: в Чуйской, Таласской долинах ночью -6…-11°, днем -1…-6°, в долинной зоне Ошской, Жалал-Абадской, Баткенской областей ночью -1…-6°, днем 0…5°, в предгорных районах ночью -4…-9°, днем -2…+3°, в Иссык-Кульской котловине ночью -5…-10°, по востоку котловины -10…-15°, днем 0…-5°,в зоне земледелия Нарынской области и в горных районах ночью -19…-24°, днем -6…-11°,в высокогорных районах и в Суусамырской долине ночью -30…-35°, днем -10…-15°.

Такая неустойчивая холодная погода осложнит выпас и содержание скота на зимних пастбищах, работу предприятий связи, энергетических и коммунальных служб. При интенсивных осадках ухудшится видимость на автодорогах, что приведет к затруднению движения автотранспорта.

В связи с выпавшими и ожидаемыми осадками 20-23 февраля 2019 года в горных районах и на автодорогах Бишкек-Ош 121-138 км (пер. Төө-Ашуу), 198-265 км (пер. Ала-Бел, ущ.Чычкан), Ала-Бука-Каныш-Кыя 68-99 км (пер. Чапчыма), Красная Горка Ак-Таш 1-4 км, Казарман-Актал-Чат 43-44 км (участок Ийри-Суу), 67-90 км (пер. Кара-Гоо), Мырзаке-Кара-Кулжа-Алайкуу 65-90 км, 95-130 км, Сары-Таш–Кара-Мык 98-123-135км, Каракол-Эңилчек (перевал Чоң-Ашуу) 45-92км, сохряняется сход снежных лавин, снежные заносы, снежный накат и гололедные явления. На автодорогах при проезде лавиноопасных участков необходимо строго соблюдать дистанцию между транспортными средствами 500 метров.

Прогноз погоды по территории Кыргызской Республики на 21-25 февраля

21 февраля на большей части территории снег, в отдельных районах Чуйской, Ошской, Жалал-Абадской, Баткенской областей осадки интенсивные. На дорогах снежный накат, гололедица. На горных участках дорог снежные заносы. Ветер западный 4-9 м/с, в отдельных районах Чуйской, Таласской, Иссык-Кульской, Нарынской областей с усилением до 15-20 м/с.

22 февраля ночью в Иссык-Кульской, Нарынской областях на большей части территории снег. В Чуйской, Таласской, Ошской, Жалал-Абадской областях снег ожидается лишь в горных районах, в зоне земледелия и в Баткенской области без осадков.

22 февраля днем в Иссык-Кульской, Нарынской областях местами небольшой снег, по остальной территории без осадков. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 м/с, по акватории озера Иссык-Куль с усилением до 15-20 м/с.

21-22 февраля в отдельных районах Чуйской, Ошской, Жалал-Абадской, Баткенской областей туман.

С 23 по 25 февраля без осадков. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 м/с.

Ориентировочный прогноз погоды по территории Кыргызской Республики на 26-27 февраля

26 февраля без осадков. 27 февраля в горных районах возможен снег, в зоне земледелия без осадков. Небольшое колебание температуры воздуха.

Прогноз погоды по городу Бишкек на 21-23 февраля

21 февраля временами снег. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 м/с, с усилением до 14 м/с.

22-23 февраля без осадков. 22 февраля возможен туман. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер западный 2-7 м/с.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/376863
Теги:
МЧС, штормовое предупреждение, Бишкек, Кыргызстан, шквалистый ветер, снег
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  