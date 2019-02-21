Можно ли гражданам Кыргызстана целоваться в машине?

Машина это частная собственность! Целовватся в машине и заниматся внутри машины любовью это наше право. Я постоянно в машине занимаюсь
Уважаемые граждане, у меня к вам вопрос.
Может быть и вы сталкивались с подобным. Целуешься (в машине) со своей девушкой/женой/парнем/мужем без каких либо криков и привлечения внимания, но из-за того, что блюстители порядка патрулируют районы, начинают проверять, заглядывать, стучаться и дёргать за ручку авто.
На вопрос "что-то случилось?" начинают говорить, что в общественных местах нельзя так себя вести.
- нам что целоваться запрещено?
- мы ведь не на улице так себя ведём?!
- никому не мешаем, а сидим в машине.
Начинают говорить, чтобы с ними в отделение проехали.
Правильно ли себя так вести сотрудникам милиции?
Если взять живой пример, то недавно был инцидент, когда девушка кричала, плакала и просила о помощи в машине, но сотрудники ничего не сделали.
А тут просто сидишь, целуешься и начинают докапываться.
Народную новость прислал Алихан