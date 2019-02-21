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Можно ли гражданам Кыргызстана целоваться в машине?

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Уважаемые граждане, у меня к вам вопрос.

Может быть и вы сталкивались с подобным. Целуешься (в машине) со своей девушкой/женой/парнем/мужем без каких либо криков и привлечения внимания, но из-за того, что блюстители порядка патрулируют районы, начинают проверять, заглядывать, стучаться и дёргать за ручку авто.

На вопрос "что-то случилось?" начинают говорить, что в общественных местах нельзя так себя вести.

- нам что целоваться запрещено?

- мы ведь не на улице так себя ведём?!

- никому не мешаем, а сидим в машине.

Начинают говорить, чтобы с ними в отделение проехали.

Правильно ли себя так вести сотрудникам милиции?

Если взять живой пример, то недавно был инцидент, когда девушка кричала, плакала и просила о помощи в машине, но сотрудники ничего не сделали.

А тут просто сидишь, целуешься и начинают докапываться.

Народную новость прислал Алихан


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URL: https://www.vb.kg/376865
Теги:
ГУВД, УВД, нарушения, секс
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Комментарии
Таксист
21.02.2019, 09:19

Машина это частная собственность! Целовватся в машине и заниматся внутри машины любовью это наше право. Я постоянно в машине занимаюсь

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Как туз
21.02.2019, 09:31

А чё так приспичило в машине целоваться, до дома никак не дотерпите? Я считаю это некультурным, тебя же видно в этой машине, ладно в затонированной машине или в вечернее время ещё можно понять.

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