Можно ли гражданам Кыргызстана целоваться в машине?

Уважаемые граждане, у меня к вам вопрос.

Может быть и вы сталкивались с подобным. Целуешься (в машине) со своей девушкой/женой/парнем/мужем без каких либо криков и привлечения внимания, но из-за того, что блюстители порядка патрулируют районы, начинают проверять, заглядывать, стучаться и дёргать за ручку авто.

На вопрос "что-то случилось?" начинают говорить, что в общественных местах нельзя так себя вести.

- нам что целоваться запрещено?

- мы ведь не на улице так себя ведём?!

- никому не мешаем, а сидим в машине.

Начинают говорить, чтобы с ними в отделение проехали.

Правильно ли себя так вести сотрудникам милиции?

Если взять живой пример, то недавно был инцидент, когда девушка кричала, плакала и просила о помощи в машине, но сотрудники ничего не сделали.

А тут просто сидишь, целуешься и начинают докапываться.

Народную новость прислал Алихан