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Вице-премьер-министру предложили заняться продажей картошки

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- Екатерина Улитина
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Депутат Жогорку Кенеша Мирлан Бакиров предложил правительству создать штаб во главе с вице-премьер-министром для продажи отечественного картофеля.

Отметим, в этом году отечественные фермеры вынуждены продавать картофель по цене ниже себестоимости. Дело в том, что в прошлом году Минсельхоз рекомендовал сажать картофель, ссылаясь на обещание Узбекистана закупить урожай. Однако, объемы закупок оказались меньше, чем предполагали фермеры.

- Фермеры не могут продать картофель даже по 3-3,5 сома. Правительство должно помочь оперативно решить проблему, - сказал Мирлан Бакиров.

Он предлагает чиновникам провести переговоры с соседними республиками о продаже кыргызстанского картофеля, а также рассмотреть возможность закупить корнеплоды для армии, детских садов и других госучреждений.

Напомним, накануне Казахстан ввел запрет на ввоз картофеля из Кыргызстана из-за участившихся случае ввоза зараженного продукта.

И сейчас как никогда остро стоит вопрос - почему министр сельского хозяйства Кыргызстана до сих пор не снят с должности?


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URL: https://www.vb.kg/376875
Теги:
Казахстан, сельское хозяйство, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Мирлан Бакиров
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