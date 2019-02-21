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Смерть детей и матери в Таласе: женщина развела костер прямо в доме...

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- Оксана Гут
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20 февраля в селе Кара-Суу Таласского района, как ранее сообщала редакция VB.KG, в результате отравления погибли женщина И.Ф. 1982 г.р. и ее дочь К.А. 2004 г.р. Еще двое детей 2004 и 2013 г.р. в тяжелом состоянии доставлены в больницу.

Как сообщает пресс-служба МЧС КР, стала известна причина трагического происшествия. Женщина пыталась согреть дом, так как были проблемы с электричеством, и развела костер в ведре прямо в комнате. Из-за чего помещение быстро наполнилось едким газом.

Всего, по данным ведомства, за минувшие сутки в Кыргызстане зарегистрировано 8 пожаров. В том числе в селе Садовое Московского района Чуйской области из-за короткого замыкания полностью сгорел жилой дом. О пострадавших не сообщается.


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URL: https://www.vb.kg/376878
Теги:
МЧС, несовершеннолетние, отравление, погибшие, пожар, Таласская область, Чуйская область, Кыргызстан, пострадавшие, больница
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