Депутат: Директор турецкой школы в Бишкеке приставал к ученикам

Депутат Ирина Карамушкина на заседании Жогорку Кенеша со слов родительницы, которая к ней обратилась, рассказала о сексуальных домогательствах директора турецкой школы в Бишкеке к 9-летнему ученику.

- Ко мне обратились родители турецкой школы, которая без разрешительных документов построена на территории университета "Манас". 20 лет школа работает без лицензии, так как по словам директора Амира Айдына их кто-то "крышует". Когда родители обратились в Министерство образования, выяснилось, что чиновники вообще не знают о существовании такой школы, - сказала Ирина Карамушкина.

По ее словам, возмущение родителей вызвано тем, что директор школы Айдын оскорбляет учителей и родителей, также он запугал учителей школы. Так как все они являются гражданами Турции, они боялись обратиться в посольство и пожаловаться.

- Когда стали выяснять, почему один из учеников боится идти в школу, он рассказал психологам, что директор Амир Айдын заводил в свой кабинет детей, снимал трусы себе и детям, вывозил детей на природу, где приставал к ним. За то, что 9-летний ребенок рассказал об этом, директор выгнал его из школы. Тогда мама вместе с сотрудниками Ленинского РОВД пришла в школу, но их туда не пустили, пока милиция не стала настаивать, что школа находится на территории Кыргызстана и там обучаются более 200 кыргызстанских детей. В основном из малообеспеченных семей, - рассказала Карамушкина.

Она добавила, что после окончания 8 класса детей отправляли на обучение в Турцию, правда, неизвестно, в какие учреждения. Сам директор настаивал, чтобы дети получали турецкое гражданство и служили в вооруженных силах Турции.

- Родители обратились в ГКНБ, там сейчас ведется расследование. Но мать чувствует давление, к ней приходят представители школы, предлагают деньги и восстановить ребенка в школе. Родители предлагают создать комиссию и проверить деятельность школы, - заключила Ирина Карамушкина.

Редакция VB.KG обратилась за комментарием в ГКНБ, МВД и Министерство образования. Госорганы пока не дают комментариев по данному выступлению депутата, но пообещали сообщить информацию после выяснения обстоятельств.