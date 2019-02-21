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Депутат: Директор турецкой школы в Бишкеке приставал к ученикам

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- Екатерина Улитина
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Депутат Ирина Карамушкина на заседании Жогорку Кенеша со слов родительницы, которая к ней обратилась, рассказала о сексуальных домогательствах директора турецкой школы в Бишкеке к 9-летнему ученику.

- Ко мне обратились родители турецкой школы, которая без разрешительных документов построена на территории университета "Манас". 20 лет школа работает без лицензии, так как по словам директора Амира Айдына их кто-то "крышует". Когда родители обратились в Министерство образования, выяснилось, что чиновники вообще не знают о существовании такой школы, - сказала Ирина Карамушкина.

По ее словам, возмущение родителей вызвано тем, что директор школы Айдын оскорбляет учителей и родителей, также он запугал учителей школы. Так как все они являются гражданами Турции, они боялись обратиться в посольство и пожаловаться.

- Когда стали выяснять, почему один из учеников боится идти в школу, он рассказал психологам, что директор Амир Айдын заводил в свой кабинет детей, снимал трусы себе и детям, вывозил детей на природу, где приставал к ним. За то, что 9-летний ребенок рассказал об этом, директор выгнал его из школы. Тогда мама вместе с сотрудниками Ленинского РОВД пришла в школу, но их туда не пустили, пока милиция не стала настаивать, что школа находится на территории Кыргызстана и там обучаются более 200 кыргызстанских детей. В основном из малообеспеченных семей, - рассказала Карамушкина.

Она добавила, что после окончания 8 класса детей отправляли на обучение в Турцию, правда, неизвестно, в какие учреждения. Сам директор настаивал, чтобы дети получали турецкое гражданство и служили в вооруженных силах Турции.

- Родители обратились в ГКНБ, там сейчас ведется расследование. Но мать чувствует давление, к ней приходят представители школы, предлагают деньги и восстановить ребенка в школе. Родители предлагают создать комиссию и проверить деятельность школы, - заключила Ирина Карамушкина.

Редакция VB.KG обратилась за комментарием в ГКНБ, МВД и Министерство образования. Госорганы пока не дают комментариев по данному выступлению депутата, но пообещали сообщить информацию после выяснения обстоятельств.


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URL: https://www.vb.kg/376881
Теги:
ГКНБ, МВД, Министерство образования, Ирина Карамушкина, школа, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, сексуальные домогательства
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Комментарии
А
21.02.2019, 12:23

Мутная история. После таких действий директора, снова вести ребёнка в эту же школу! Шум поднимается только после отказа в приёме на учёбу! А "Вечёрка" даёт такой провокационный заголовок,без проверки фактов!

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Б
21.02.2019, 12:49

Какое-то собрание сплетней и слухов. Директор выходит какой-то извращенец шпион. То он трусы детям снимает, то вербует в турецкую армию. Депутату наверно стоит хотя бы немного самой разобраться, а не говорить в ЖК все что она вычитала в соцсетях. 

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Странно
21.02.2019, 13:52

А

Мутная история. А "Вечёрка" даёт такой провокационный заголовок,без проверки фактов!

Действительно, странно что Карамушкина не проверив всех фактов озвучивает их на всю страну. Может родительница мстит за что-то

Карамушкина всем известна своими провакационными заявлениями.

Может мне тоже пожаловаться на какого- нибудь неугодного чиновника, выдумать "горячую"историю, а она с моих слов, "ославит" его на всю страну?

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Отец
21.02.2019, 13:55

А

А "Вечёрка" даёт такой провокационный заголовок,без проверки фактов!

Какую вам ещё проверку надо, если родителями по факту случившегося написано заявление и не куда-нибудь, а в ГКНБ. Заявление само по себе уже является фактом. А до этого было обращение в Ленинский РУВД, которое, видимо, закончилось ничем.

+1
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Mariya Balcı
21.02.2019, 15:44
Карма: 0
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Минусов: 0
Комментариев: 2

Все ЛОЖ!!! Мой ребенок учится в этой школе . Все родители свидетели неадекватности этой родительницы. И действительно нужно подать в суд за публикацию лжи!!!

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555
21.02.2019, 17:48

Пусть проверяют это заведение.

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