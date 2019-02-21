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В Кыргызстане все больше и больше убивают и насилуют несовершеннолетних

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- Оксана Гут
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В Кыргызстане в 2018 году было зарегистрировано около 1,5 тысяч преступлений в отношении детей. Об этом информировал начальник отдела по противодействию коррупции, надзору за исполнением законов в социальной сфере и защите прав детей Аслан Атабиев в рамках круглого стола "Предупреждение насилия в отношении детей, а также профилактики детской преступности".

По озвученным данным, большинство преступлений - 54% от общего числа – было совершено в Бишкеке, далее по количеству происшествий идут Таласская и Ошская области. Однако, как отметил Атабиев, особую тревогу вызывает Чуйская область.

- В Московском районе на 33 тысячи 143 ребенка совершено 26 преступлений, в Жайылском на 56 тысяч 215 детей – 41, в Ысык-Атинском районе на 58 тысяч 75 детей - 42 преступления, в том числе одно убийство и 11 фактов изнасилования, - сообщил чиновник.

Важно и то, что количество злодеяний в отношении несовершеннолетних ежегодно увеличивается. Если в 2016 году было зарегистрировано 862 преступления, в 2017-ом - уже 1 107, в 2018-ом – около 1500 преступлений.

За последние 2 года отмечается негативная тенденция роста как фактов насилия в отношении детей, так и количества преступлений, совершаемых со стороны несовершеннолетних. Подтвердили данные представители Генеральной прокуратуры.

Всего, со слов заместителя генерального прокурора Нурлана Дюшембиева, в 2018 году органы прокуратуры выявили более девяти тысяч нарушений прав ребенка, возбуждено 33 уголовных дела.

- По результатам проверок было подано 85 исков в суд о лишении родительских прав и защиты имущественных прав ребенка. Также внесено 1 500 актов прокурорского реагирования по допущенным нарушениям закона о детях госорганами и органами местного самоуправления. К административной и дисциплинарной ответственности привлечены более 1 800 должностных лиц, - сообщил Дюшембиев.

К сожалению, уголовные дела по насилию в отношении детей могут быть прекращены по встречному заявлению за примирением сторон.

- До Верховного суда такие дела практически не доходят. Либо решение первой инстанции не обжалуется, либо разбирательства прекращается из-за примирения сторон. Был случай, когда и к нам пришли родители шестилетней девочки, в отношении которой были совершены действия сексуального характера, со встречным заявлением. Мы отказали, - отметил судья Верховного суда Кенешбек Токтомамбетов.


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URL: https://www.vb.kg/376883
Теги:
Верховный суд, насилие, Ошская область, семейное насилие, уголовная ответственность, Чуйская область, Бишкек, Кыргызстан, Генеральная прокуратура, Министерство социального развития
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