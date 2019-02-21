Новый кодекс в деле. Педофилу на 5 лет сократили срок

Ак-Суйский районный суд Иссык-Кульской области смягчил наказание для мужчины, признанного виновным в изнасиловании несовершеннолетнего. Акт судебного заседания опубликован на сайте Верховного суда.

30 декабря 2015 года Ак-Суйский районный суд приговорил мужчину к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима. По новому решению суда, его срок сократился на 5 лет, теперь он проведет за решеткой 15 лет.

С заявлением о сокращении срока в суд обратилась Госслужба исполнения наказаний в связи со вступлением в действие нового Уголовного кодекса.

Дело в том, что осужденный имеет право на смягчение наказания, если по новому кодексу предусмотрен меньший срок за совершение одного и того же преступления.

Изнасилование несовершеннолетнего в кодексе от 1997 года (статья 129 ч.4) наказывалось лишением свободы на 20 лет или пожизненным сроком. В новом кодексе это же преступление (статья 161 ч.4) предусматривает наказание от 12 лет 6 месяцев до 15 лет лишения свободы, либо пожизненное лишение свободы.