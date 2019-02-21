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Новый кодекс в деле. Педофилу на 5 лет сократили срок

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- Екатерина Улитина
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Ак-Суйский районный суд Иссык-Кульской области смягчил наказание для мужчины, признанного виновным в изнасиловании несовершеннолетнего. Акт судебного заседания опубликован на сайте Верховного суда.

30 декабря 2015 года Ак-Суйский районный суд приговорил мужчину к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима. По новому решению суда, его срок сократился на 5 лет, теперь он проведет за решеткой 15 лет.

С заявлением о сокращении срока в суд обратилась Госслужба исполнения наказаний в связи со вступлением в действие нового Уголовного кодекса.

Дело в том, что осужденный имеет право на смягчение наказания, если по новому кодексу предусмотрен меньший срок за совершение одного и того же преступления.

Изнасилование несовершеннолетнего в кодексе от 1997 года (статья 129 ч.4) наказывалось лишением свободы на 20 лет или пожизненным сроком. В новом кодексе это же преступление (статья 161 ч.4) предусматривает наказание от 12 лет 6 месяцев до 15 лет лишения свободы, либо пожизненное лишение свободы.


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URL: https://www.vb.kg/376891
Теги:
изнасилование, Иссык-Кульская область, насилие, несовершеннолетние, педофилия, суд, Уголовный кодекс, Кыргызстан
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Комментарии
Мика Мамаев
21.02.2019, 17:55
Карма: +152
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 216
Минусов: 64
Комментариев: 210

Хм,,),,,странный у нас новый кодекс все-таки,,,,выходит где наложен штраф то они увеличили в разы,,,а остальное скостили??? ,,

Мне показалось или? Что новые законы,кодексы направлены в основном собрать больше денег с народа?

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мат
21.02.2019, 18:41

гуманизация к хорошему не приведёт, а наоборот будет рост преступности, так как будут все знать что им за это дадут штраф или общественные работы без лишения свободы

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