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С семейным насилием в отношении детей будут бороться через видеоролики

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- Оксана Гут
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Предотвращение и пресечение жестокого обращения и насилия в отношении детей – одна из самых острых и актуальных проблем для правительства. Об этом в рамках круглого стола "Предупреждение насилия в отношении детей, а также профилактики детской преступности" заявила вице-премьер-министр Алтынай Омурбекова.

В январе текущего года премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев поручил разработать план экстренных и долгосрочных мер по предупреждению преступлений в отношении несовершеннолетних. Также продолжается работа по реализации закона об охране и защите от семейного насилия, в том числе возвращению семейных ценностей.

- Разработан медиаплан для проведения информационной кампании в СМИ о семейных ценностях, об искоренении телесного наказания как метода воспитания и дисциплинирования детей, - отметила вице-премьер.

Проблема насилия в семье требует комплексного решения на государственном уровне, подчеркнула Омурбекова. В этом с ней согласилась депутат Жогорку Кенеша Евгения Строкова. Парламентарий считает, что и ответственность за каждое преступление в отношении детей ложиться на все общество.

- Нужно понимать, что насилие над ребенком просто так не искоренить, если такое понятие существует в сознании общественности. Это ответственность не одного человека. Нужно заниматься воспитанием, закладывать правильные понятия с детства, - отметила Строкова.


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URL: https://www.vb.kg/376892
Теги:
Мухамметкалый Абулгазиев, Алтынай Омурбекова, Строкова Евгения, несовершеннолетние, правительство, семейное насилие, Кыргызстан, Жогорку Кенеш
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