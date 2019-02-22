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Женщина, которая бросила девочек в квартире, жила без документов

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- Бакыт Стамов
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Комиссия по делам детей при мэрии Оша пока не приняла решение относительно женщины по имени Нарпажихон, которая ранее бросила двух маленьких девочек на 10 дней одних в квартире. Дети продолжают находиться в детском доме. Об этом редакции VB.KG сообщила начальник управления труда и социального развития при мэрии Оша Дина Анарбаева.

По ее словам, первоначально сотрудники соцслужбы будут помогать ей в получении всех документов.

- У нее нет никаких документов не только на своих дочек Мадину и Мудину, но даже собственных. Поэтому совместно с правоохранительными органами мы выясняем, где она родилась и где жила до этого. Также она говорит, что за это время вышла замуж. Если действительно это так, то, опять же, нужно найти этому подтверждение. И согласится ли ее новый муж взять себе этих девочек. Все это нужно выяснить, и только в этом случае ей вернут дочек. Никто не лишал ее материнских прав. Просто с учетом того, что она находится в трудной ситуации, мы решили помочь ей вначале восстановить все документы, а потом уже решим все остальное, - пояснила она.

Напомним, ранее в Оше во время профилактического рейда "Ночной подросток" сотрудники милиции в одном из домов на улице Узгенской нашли двух маленьких девочек 4-х и 2-х лет, оставленных одних в квартире на 10 дней. Позже нашли ее мать, которая объяснила причину своего продолжительного отсутствия новым замужеством.


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URL: https://www.vb.kg/376900
Теги:
дети, несовершеннолетние, Ош, розыск, Кыргызстан, Дина Анарбаева, мэрия, УВД
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