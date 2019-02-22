Мигрантам запретили жениться по телефону

Муфтият КР запретил проводить "нике" (акт бракосочетания) по телефону. То есть такой брак будет считаться недействительным. Об этом сообщается на сайте Духовного управления мусульман.

По данным ДУМК, согласно шариатским канонам, для совершения "нике" жених и невеста должны быть в одном месте. Ещё одним условием является то, чтобы свидетели слышали их согласие на брак.

В исключительных случаях за жениха может присутствовать его представитель. Относительно невест ничего не сказано. Видимо, это можно расценивать как лишение их такого права.

По какой причине муфтият принял такую "фатву" (решение по какому-либо вопросу, выносимое муфтием, основываемое на принципах мусульманской юридической практики) и можно ли это понимать так, что подобные случаи имели место в Кыргызстане? На этот вопрос редакции VB.KG согласился ответить специалист Отдела фатва ДУМК КР Рафаил Тадиков, который представился Абдурахманом.

По его словам, очень много кыргызстанцев задавали им этот вопрос. По этой причине муфтият вынужден был опубликовать свой ответ на него.

- Особенно очень часто этот вопрос интересовал кыргызстанцев, которые работают за рубежом. Что же касается таких случаев, то на моей практике я не встречал такие ситуации, - пояснил он.