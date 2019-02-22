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Напоминаем, почему отдохнуть в понедельник за 23 февраля не получится

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- Оксана Гут
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В этом году 23 февраля – День защитника Отечества – выпадает на субботу. По Трудовому кодексу, когда красный день календаря приходится на выходной, он переносится на ближайший рабочий. По идее, понедельник 25 февраля в Кыргызстане должен быть нерабочим. Но не будет.

Напоминаем, почему:

24 декабря 2018 года премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев подписал постановление правительства КР № 604 "О переносе выходных дней".

Так, в целях рационального использования выходных и нерабочих праздничных дней, в соответствии со статьей 113 Трудового кодекса КР, статьями 10 и 17 конституционного Закона КР "О Правительстве КР" выходной день 25 февраля 2019 года был перенесен на 2 января 2019 года.

Кроме того, для продления новогодних каникул выходной день 8 апреля (7 апреля – День народной Апрельской революции) перенесен на рабочий день 3 января; 2 сентября (31 августа – День независимости КР) - на 4 января.

Также перенесен выходной день 6 мая (5 мая – День Конституции КР) на 10 мая, чтобы кыргызстанцы могли отдохнуть с 9 по 12 мая.

Всего в текущем году будет дополнительно 11 праздничных выходных дней.

Постановление правительства является обязательным к исполнению для работников государственных и муниципальных организаций, учреждений и предприятий, финансируемых из государственного бюджета, работающих по графику пятидневной рабочей недели. Для руководителей юридических лиц с частной формой собственности, работающих по графику пятидневной рабочей недели оно носит рекомендательный характер.


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URL: https://www.vb.kg/376903
Теги:
День защитника Отечества, праздник, Трудовой кодекс, Кыргызстан, Министерство социального развития
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Комментарии
Бемби
22.02.2019, 14:53

Все логично и так выходных хватает правильно!!!

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