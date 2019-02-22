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СДПК не верит Максиму Бакиеву

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- Бакыт Стамов
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Представители официального СДПК не верят высказываниям про то, что Максим Бакиев планировал реконструировать ТЭЦ Бишкека за 150 миллионов долларов. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил член политсовета СДПК Нурбек Касымбеков, который в конце прошлого года был освобожден от должности постоянного представителя президента в Конституционной палате.

По его словам, нет ни одного доказательства этим утверждениям.

- Стали говорить, что Максим Бакиев еще в 2010 году планировал провести реконструкцию ТЭЦ Бишкека за 150 миллионов долларов. Где этот договор, пусть покажут нам его. Нам же ничего не показывают и утверждают такие данные. Кроме этого, говорят, что за эту сумму готов был построить ТЭЦ Всемирный банк, но давайте спросим, что взамен предлагал этот банк. Во-первых, поднять тарифы на электроэнергию и использовать только газ. Откуда у нас газ в Кыргызстане? Поэтому, когда такие дилетанты говорят об этом, то специалистам становится не по себе, - сказал он.

Напомним, ранее родной брат беглого президента Курманбека Бакиева Адылбек Бакиев заявил VB.KG, что его племянник Максим Бакиев в свое время планировал полностью реконструировать ТЭЦ Бишкека за 150 миллионов долларов.

Кроме этого, депутат Алмамбет Шыкмаматов, который в прошлом году на заседании парламента заявил, что Максим Бакиев на реконструкцию ТЭЦ Бишкека сумел договорится о кредите в 150 миллионов долларов, не согласился с мнением представителя СДПК.

- Вы можете подать запрос в правительство, которое подтвердит, что существует меморандум о кредите в 150 миллионов долларов на модернизацию Теплоэлектроцентрали, - сказал нардеп VB.KG.


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URL: https://www.vb.kg/376907
Теги:
Алмамбет Шыкмаматов, Максим Бакиев, Сапар Исаков, СДПК, ТЭЦ, Бишкек, Кыргызстан, скандал, пресс-конференция
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Комментарии
Мирбек
22.02.2019, 14:00

Максим Бакиев на реконструкцию ТЭЦ Бишкека сумел договорится о кредите в 150 миллионов долларов, не согласился с мнением представителя СДПК.

Мен жегичмин мен жейм деп озун гана ойлогон Максим Бакиев дагы 2 эсе арзан ондомок экенго ТЭЦди Атамбаев Аша чааптырда озу жалгыз Бакиевтердин баарынан отуп жеп

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Мика Мамаев
22.02.2019, 14:21
Карма: +153
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 218
Минусов: 65
Комментариев: 212

Мирбек

Максим Бакиев на реконструкцию ТЭЦ Бишкека сумел договорится о кредите в 150 миллионов долларов, не согласился с мнением представителя СДПК.

Мен жегичмин мен жейм деп озун гана ойлогон Максим Бакиев дагы 2 эсе арзан ондомок экенго ТЭЦди Атамбаев Аша чааптырда озу жалгыз Бакиевтердин баарынан отуп жеп

Ким айтты?)))),Азыр оозуна келгенди суйлой бербейби Бакиевдер,,,эптеп эле келиш керек да бул жака))),,,

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ainura bekjanova
22.02.2019, 14:29
Карма: +16
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 25
Минусов: 9
Комментариев: 24

Знаем мы как он умел договариваться, увёз бы максик все 150 млн.$ в графство Суррей, оставив Кыргызстан без ТЭЦа и по уши в долгах. Наверное, деньги закончились,жизнь-то в Англии дорогая,  вот и вспоминает о не сорванном куше.

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Читатель Вечерки
22.02.2019, 14:33

Если бы наши чиновники не брали откаты и работали добросовестно, модернизацию можно было бы провести и за 150 млн. долларов.

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Алеша
22.02.2019, 14:51

Тогда 2010 году Сапар Исаков в месте Максимом Бакиевым  ездил Китай это утверждает не которые данные об их поездке то что Максим Бакиев договорился это правда и не на такую реконструкцию а полную, Атамбаев и Сапар Исаков всё тут из корня изменили, похожее Атамбаеву до сих пор не дошел что он во всем виновен но это его и его команду не оправдает.

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Арман
22.02.2019, 15:12

Бакиевдерге ишенген азыркы бийлик уят эле болуп жатат. Элинин ишеничинен айрылып, эми Кансоргуч Бакиевдерге куну тушуп калыптыр бийликтин )) 

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Гога
22.02.2019, 15:28

Я так понимаю, что власти не покажут нам официальные бумаги, что Максим хотел за 150 миллионов модернизировать ТЭЦ!? Тем более, которая будет работать только на газу! Зачем нам ТЭЦ на газу? Если на тот момент у нас не было газа от Газпрома? А казахи и узбеки газом распоряжались по настроению! Дать бы по голове этому карлику Шыкмаматову! 

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17
22.02.2019, 15:38

У Исакова пусть спросят, он участвовал тогда в переговорах вместе с М. Бакиевым. Да и вообще подтверждения наверняка есть, дело № размещало часть документов с тех переговоров.

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32
22.02.2019, 15:43

Был проект с китайцами при Максиме за 150 млн., спросите у Артыкбаева. 

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Леди
22.02.2019, 15:54

Макс все спланировал а Сапар в месте Атамбаевым реализовали его идеи теперь какая розница между Атамбаевым и Бакиевым.

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Адис
22.02.2019, 16:06

Я мог бы реконструировать ТЭЦ за один доллар если жители перестанут пользоваться электроэнергией и отапливать квартиры буржуйками применяя в качестве топлива кизяк.

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Ну
22.02.2019, 16:09

Что то оживились всякие нехорошие личности, что то хотят. Мы знаем как они только на благо страны работали. Ещё хотят порулить.

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Канат
22.02.2019, 16:27

Максим сказал я за 150 сделаю, Джумшутов недавно заявил я за 50 сделаю, гкнб хорошо подумав дали отчет, что за 275 могли бы сделать! Но есть вопрос, а что не сделаете? Ведь там только чуть более 30% сделано, есть еще для вас 60 с лишним % работ. Вперед дармоеды! 

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Детектр
22.02.2019, 16:45

ainura bekjanova

Знаем мы как он умел договариваться, увёз бы максик все 150 млн.$ в графство Суррей, оставив Кыргызстан без ТЭЦа и по уши в долгах. Наверное, деньги закончились,жизнь-то в Англии дорогая,  вот и вспоминает о не сорванном куше.

Он когда убежал тогда 150 млн доллар увёз а Атамбаев только одного Проекта грабанул 200 млн долларов об остальном не говори, там Датка - Кемин, альтернативная дорога, если их посчитать не знаю,  он ещё не насытился с этим, хочет ещё гробануть.

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The Mentalist
22.02.2019, 16:56
Карма: -2
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 5
Минусов: 7
Комментариев: 19

Вернуть Бакса!

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Батька
22.02.2019, 18:07

Забудь про этого чертилу макса, ему времени не хватило распродать страну и 5 миллионов баранов по миру пустить. Хреново там им беглым жуликам за бугром живется, кто они там? там их только доят время от времени а если начинают пикать так сразу на место ставят.  вот и притираются  потихоньку  в КР пуская в ход все свое красноречие об инвестициях, проектах и т.д. 

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Читатель
22.02.2019, 18:19

Чтобы не говорили, эту сумму давно озвучили Бакиевы в СМИ. Ни вчера, ни сегодня. Поднимите архив кто желает. На самом деле карлик Сапар и АША тут видимо прямо замешаны в воровстве. Просто так бы не посадили карлика. Он же экс-премьер. Они везде замешаны. Ещё много чего вылезет наружу. И не надо этим ворам оправдываться. А этому несчастному из Политсовета СДПК, в котором вроде осталось 20-30 человек по всей стране, никто не поверит. Там остались АША, Карамушкина, вечный дежурный рупор АША - Жолдубаева и кто ещё, которых по пальцам модно пересчитать. Известно уже всем, что карлик и другие уже дали нужные показания и согласились на сотрудничество со следствием. Правильно! Кому охота сидеть пожизненный срок? Заложат они все АША. Народ полностью поддерживает движение СДПК без АША. 9 лет правдами и неправдами АША и Ко валили всю вину на Бакиевых, отвлекая народ, вводили в заблуждение, а сми воровали по полной. ТЭЦ это толткоиначало. Все проекты и кредиты нужно проверить. Народ все понял кто вор.

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