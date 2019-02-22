СДПК не верит Максиму Бакиеву

Представители официального СДПК не верят высказываниям про то, что Максим Бакиев планировал реконструировать ТЭЦ Бишкека за 150 миллионов долларов. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил член политсовета СДПК Нурбек Касымбеков, который в конце прошлого года был освобожден от должности постоянного представителя президента в Конституционной палате.

По его словам, нет ни одного доказательства этим утверждениям.

- Стали говорить, что Максим Бакиев еще в 2010 году планировал провести реконструкцию ТЭЦ Бишкека за 150 миллионов долларов. Где этот договор, пусть покажут нам его. Нам же ничего не показывают и утверждают такие данные. Кроме этого, говорят, что за эту сумму готов был построить ТЭЦ Всемирный банк, но давайте спросим, что взамен предлагал этот банк. Во-первых, поднять тарифы на электроэнергию и использовать только газ. Откуда у нас газ в Кыргызстане? Поэтому, когда такие дилетанты говорят об этом, то специалистам становится не по себе, - сказал он.

Напомним, ранее родной брат беглого президента Курманбека Бакиева Адылбек Бакиев заявил VB.KG, что его племянник Максим Бакиев в свое время планировал полностью реконструировать ТЭЦ Бишкека за 150 миллионов долларов.

Кроме этого, депутат Алмамбет Шыкмаматов, который в прошлом году на заседании парламента заявил, что Максим Бакиев на реконструкцию ТЭЦ Бишкека сумел договорится о кредите в 150 миллионов долларов, не согласился с мнением представителя СДПК.

- Вы можете подать запрос в правительство, которое подтвердит, что существует меморандум о кредите в 150 миллионов долларов на модернизацию Теплоэлектроцентрали, - сказал нардеп VB.KG.