Выпускники турецких школ "Сапат" массово вспоминают, как их наказывали

Выпускники сети турецких лицеев Себат (сейчас учебное заведение называется "Сапат") запустили в социальной сети Твиттер хэштег #metoosebat. Под этим хэштегом пользователи делятся историями, в которых рассказывают, как наставники унижали их, били и приставали.

Началось все в субботу, когда один из пользователей социальной сети поделился заметкой о выступлении депутата ЖК Ирины Карамушкиной, в котором она рассказала, что родительница жалуется на домогательства со стороны директора Бишкекско-турецкой школы к 9-летнему ребенку. Надо сказать, что кроме подозрений и слов ребенка других доказательств вины педагога нет, тем не менее директор отстранен от управления, и в школе ведется проверка. Также важно отметить, что школа, о которой говорила депутат, не имеет отношения к сети лицеев "Сапат". Однако заявление депутата послужило отправной точкой для запуска хэштега.

Выпускники престижной школы под хэштегом #metoosebat рассказывают о том, как за ночные разговоры (ученики живут в общежитиях при школе) наставники выгоняли их в одних пижамах на улицу, заставляли по несколько часов стоять на одной ноге, мыть общественные туалеты без перчаток. Встречаются воспоминания, в которых действия взрослых могут расцениваться как сексуальные домогательства.

Под этим же хэштегом набралось немало твиттов, в которых авторы защищают учебное заведение, вспоминают о грамотных преподавателях, заботливых наставниках и дружелюбной обстановке. Интересно, что и те, кто делятся негативным опытом, часто соглашаются, что годы, проведенные в школе, стали лучшими в их жизни и дали образование, уровень которого недостижим в других общеобразовательных учебных заведениях.

Сейчас в Твиттере набралось более 130 сообщений с хэштегом #metoosebat.

"Себат" – это сеть турецких лицеев, которые на протяжении почти 20 лет работают в Кыргызстане. Власти Турции считают, что руководство школы аффилировано с оппозиционным проповедником Фетхуллахом Гюленом, они неоднократно обращались к Бишкеку с требованием закрыть школу. Однако Кыргызстан отказался это сделать.

В 2017 году школу переименовали в "Сапат", в состав учредителей вошло Министерство образования.

В 2018 году в Кыргызстане начал работать турецкий образовательный фонд "Маариф". Эта организация также открывает школы. Многие эксперты уверены, что фонд был создан для борьбы с "гюленовскими школами".