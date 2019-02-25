Выпускники турецких школ "Сапат" массово вспоминают, как их наказывали

Рас эле болгон экен озунорчо кыйын болуп Кыргыздын мамлекеттик мектептерин чанганыар учун силерге бул аздык кылат, дагы кобуроок окугула лицейлерде.
Выпускники сети турецких лицеев Себат (сейчас учебное заведение называется "Сапат") запустили в социальной сети Твиттер хэштег #metoosebat. Под этим хэштегом пользователи делятся историями, в которых рассказывают, как наставники унижали их, били и приставали.
Началось все в субботу, когда один из пользователей социальной сети поделился заметкой о выступлении депутата ЖК Ирины Карамушкиной, в котором она рассказала, что родительница жалуется на домогательства со стороны директора Бишкекско-турецкой школы к 9-летнему ребенку. Надо сказать, что кроме подозрений и слов ребенка других доказательств вины педагога нет, тем не менее директор отстранен от управления, и в школе ведется проверка. Также важно отметить, что школа, о которой говорила депутат, не имеет отношения к сети лицеев "Сапат". Однако заявление депутата послужило отправной точкой для запуска хэштега.
Выпускники престижной школы под хэштегом #metoosebat рассказывают о том, как за ночные разговоры (ученики живут в общежитиях при школе) наставники выгоняли их в одних пижамах на улицу, заставляли по несколько часов стоять на одной ноге, мыть общественные туалеты без перчаток. Встречаются воспоминания, в которых действия взрослых могут расцениваться как сексуальные домогательства.
Под этим же хэштегом набралось немало твиттов, в которых авторы защищают учебное заведение, вспоминают о грамотных преподавателях, заботливых наставниках и дружелюбной обстановке. Интересно, что и те, кто делятся негативным опытом, часто соглашаются, что годы, проведенные в школе, стали лучшими в их жизни и дали образование, уровень которого недостижим в других общеобразовательных учебных заведениях.
Сейчас в Твиттере набралось более 130 сообщений с хэштегом #metoosebat.
"Себат" – это сеть турецких лицеев, которые на протяжении почти 20 лет работают в Кыргызстане. Власти Турции считают, что руководство школы аффилировано с оппозиционным проповедником Фетхуллахом Гюленом, они неоднократно обращались к Бишкеку с требованием закрыть школу. Однако Кыргызстан отказался это сделать.
В 2017 году школу переименовали в "Сапат", в состав учредителей вошло Министерство образования.
В 2018 году в Кыргызстане начал работать турецкий образовательный фонд "Маариф". Эта организация также открывает школы. Многие эксперты уверены, что фонд был создан для борьбы с "гюленовскими школами".