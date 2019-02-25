Атамбаев подарил согражданам песню

Ясно, конечно любит Кыргызстан если за 6 лет мульти миллиардером стал, куда денется лучше бы ему про свою коррупции песню сочинял бы, вот была бы зрелища.
Экс-президент Алмазбек Атамбаев написал слова и музыку новой песни, посвященной защитникам отечества. Соответствующий клип с участием эстрадных певцов опубликовал на своей странице в соцсети представитель СДПК в РФ Темирлан Султанбеков.
Согласно титрам, идея песни принадлежит депутату Дастану Бекешеву. Автор сценария клипа Аманкелди Бекешев. Исполнили произведение эстрадные певцы и филармонический камерный хор.
На этот раз экс-президент посвятил новую песню своей безграничной любви к Кыргызстану.
"Где бы я ни был, в моем сердце всегда будет Родина", - поется в песне.
Отметим, ранее экс-президент Алмазбек Атамбаев выпустил клипы с собственным участием, которые посвятил матери и новому году.