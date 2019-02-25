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Атамбаев подарил согражданам песню

3060  28
- Бакыт Стамов
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Экс-президент Алмазбек Атамбаев написал слова и музыку новой песни, посвященной защитникам отечества. Соответствующий клип с участием эстрадных певцов опубликовал на своей странице в соцсети представитель СДПК в РФ Темирлан Султанбеков.

Согласно титрам, идея песни принадлежит депутату Дастану Бекешеву. Автор сценария клипа Аманкелди Бекешев. Исполнили произведение эстрадные певцы и филармонический камерный хор.

На этот раз экс-президент посвятил новую песню своей безграничной любви к Кыргызстану.

"Где бы я ни был, в моем сердце всегда будет Родина", - поется в песне.

Отметим, ранее экс-президент Алмазбек Атамбаев выпустил клипы с собственным участием, которые посвятил матери и новому году.


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URL: https://www.vb.kg/376916
Теги:
Алмазбек Атамбаев, клип, Кыргызстан, СДПК
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Комментарии
Нууу
25.02.2019, 11:50

Ясно, конечно любит Кыргызстан если за 6 лет мульти миллиардером стал, куда денется лучше бы ему про свою коррупции песню сочинял бы, вот была бы зрелища.

-1
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Жалоба модератору
Ариель
25.02.2019, 11:54

вот что ему подходит, а не все это! Он должен был просто сидеть и писать песни на гитаре играя. У него свая волна, а политика не его! Пусть  и дальше сидит в тюрьме и пишет свои хиты

-1
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Жалоба модератору
Бакс
25.02.2019, 11:56

Вам не кажется Бакиевы там пишут книги а Атамбаев сочиняет песню они чем схожи да, самое интересное только про них ни кто не пишет и не поет,  Это для того что бы оставит след в Истории Кыргызстана.

-1
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Жалоба модератору
Айка
25.02.2019, 12:02

Ырды коюп карызды төлө! Сенин курсагың ток, элди болсо тоноп бутурдун. Ошого сыймыктанып ырдап жатасынбы? Акмак

-1
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Жалоба модератору
ляля
25.02.2019, 12:10

Атамбаев Туркменистандын диктатору Бердимухаммедовту кубалап жетейин деп эле калыптыр Аз калды АША дагы аракет кыл жетейин деп калдын

-1
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Жалоба модератору
Арс
25.02.2019, 12:20

Песня не новая, была же уже. А так да песня классная и Атамбаев красавчик, всегда все в лицо всем говорил, за это уважаю

+2
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Жалоба модератору
аа
25.02.2019, 12:37

Музыка траурная

0
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Эрмек
25.02.2019, 12:39

Хорошая песня , соответствующий клип ! Жашасын  Кыргызстан ! 

+2
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Жалоба модератору
17
25.02.2019, 12:48

Шо, опять?!

+1
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Жалоба модератору
Пар
25.02.2019, 12:58

Арс

Песня не новая, была же уже. А так да песня классная и Атамбаев красавчик, всегда все в лицо всем говорил, за это уважаю

И что с этого, какая польза от этого для Кыргызстана? смешно просто, певец, блин, как он сам говорит ******.

+1
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урмат
25.02.2019, 13:15

Отличная песня.  Не вижу повода для стёба. А изливающие желчь, они наверняка и не слушали песню, у них приказ "мочить".

+1
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Максат
25.02.2019, 13:17

Эту песню между прочим поют в некоторых военных частях, когда молодые солдаты срочники идут взводом или ротой. Хорошо звучит и патриотическая. 

+1
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Болотбек
25.02.2019, 13:26

Мне понравилось!

+2
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Рамис
25.02.2019, 13:35

Молодец, разносторонний творческий человек ) некоторые и пару строчек стихов зачитать нормально не может, а тут целая песня )

+2
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альтруист
25.02.2019, 13:36

Песня замечательная,что ещё обсуждать? Одна из лучших песен к 23 февраля на кыргызском языке.

+2
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Саламат
25.02.2019, 14:02

Азамат. Чын журоктон ушундай ырды жазып, ырдап чыккан

+2
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Элиза
25.02.2019, 14:03

Молодец, отличная песня. Мне понравилось.

+2
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Родина
25.02.2019, 14:09

АША пускай сидит и занимается своими песнями, не вмешиваясь в политику его конек это песни но не политика.  

0
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ва
25.02.2019, 14:14

интересно с чем он разносторонний творческий? скорее разносторонно воровской  человек. спросите как вороват, он скажет вам как вороват в этом он спец даже лучший, с этой стороны с ним ни кто не сравнивается.

-1
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Ас
25.02.2019, 14:25

Дежевю из Дубаи что то рядом с саудитами лирика на Атамбаева нахлынула песенки поет другой в Беларусий сказки пишит мол умный инвестиции слово знаю Акаев воспоминаниям предается какой он был хорошии а его не поняли

Децелы достали что им там не сидится на пенсии

0
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ainura bekjanova
25.02.2019, 14:27
Карма: +18
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 31
Минусов: 13
Комментариев: 25

Здоровья и долгих лет жизни Алмазу Шаршеновичу!

+1
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Жалоба модератору
Аскар
25.02.2019, 14:35

Ему делать больше нечего что ли? Ну конечно миллионы наворовал, особняк построил, отдыхает по полной, конечно будет сидеть и писать дебильные песни! 

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гоолуб
25.02.2019, 14:41

ainura bekjanova

Здоровья и долгих лет жизни Алмазу Шаршеновичу!

хоолодна на улице сколько градусов плюсовой минусовой.

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Кенешбек
25.02.2019, 15:30

Классная песня! С такой песней в душе можно противостоять любому врагу!

0
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Элбек
25.02.2019, 16:08

Карызды толо андан кийин ырда 10 жыл кыйнап келдин сен дагын коп кыйнайсын бети жок акмак сен куу экенсин элди оной эле тоноп кетин

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ХАха
25.02.2019, 16:46

Кенешбек

Классная песня! С такой песней в душе можно противостоять любому врагу!

Слушай и наслаждайся, а долг за тобой.

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Кенешбек
25.02.2019, 17:18

Ха ха, про долг надо доказать! А так будет просто БОЛТОВНЯ!

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Айгуль Чолпонбаева
25.02.2019, 17:58

Спасибо!

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