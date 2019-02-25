Девушка, прыгнувшая из окна в "Тунгуче", переведена из реанимации

Состояние девушки, которая пыталась покончить собой спрыгнув с 6-го этажа, стабильное. Об этом VB.KG сообщили в пресс-службе Минздрава КР.

- Ей уже лучше. Сегодня, как мы и предполагали, ее перевели из реанимации в торакальное отделение (торакальная - хирургия органов грудной клетки – ред.), - отметили в ведомстве.

В Минздраве уточнили, что у пострадавшей перелом ребер и вывих шейных позвонков. Как ранее сообщалось, в себя она пришла 21 февраля.

Напомним, 20 февраля 17-летняя девушка выпрыгнула из окна 6-го этажа в микрорайоне "Тунгуч". В больницу она была доставлена в крайне тяжелом состоянии. ГУВД Бишкека выясняет причины попытки суицида.