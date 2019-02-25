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По делу Гуревича Кыргызстану вернут 4,8 миллионов долларов

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- Бакыт Стамов
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Сегодня Кыргызстан и США подписали соглашение о возврате 4,6 миллионов долларов, похищенных во времена режима Курманбека Бакиева. Церемония подписания документа состоялась в Министерстве финансов КР.

Соединенные Штаты Америки представляла первый заместитель помощника Государственного секретаря Элис Уэллс. Кыргызстан - министр финансов КР Бактыгуль Жеенбаева.

Как пояснила VB.KG представитель Минфина КР Гульмира Туголбаева, эти финансовые средства были обнаружены в США в ходе уголовного преследования Евгения Гуревича за инсайдерскую торговлю ценными бумагами. Окружной суд по восточному округу Нью-Йорка таким образом вынес решение о конфискации 6 миллионов долларов США. Из этой суммы сумели доказать, что только 4,8 миллионов долларов были незаконно выведены.

Напомним, Евгерий Гуревич Гуревич являлся финансовым советником бывшего президента Кыргызстана Курманбека Бакиева. С его помощью Максим Бакиев осуществлял торги с ценными бумагами.

В США Евгения Гуревича обвинили в инсайдерской торговле ценными бумагами.


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URL: https://www.vb.kg/376925
Теги:
Евгений Гуревич, Курманбек Бакиев, Максим Бакиев, Министерство финансов, США, Кыргызстан, Бактыгуль Жээнбаева
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Комментарии
Андреа
25.02.2019, 16:01

У нас США налаживается хорошие отношения и направлена в хорошие русло.

+1
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Джон
25.02.2019, 16:11

Значит работают, так есть результат!

+1
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Ачи
25.02.2019, 16:36

Правительство ведет хорошие работы молодцы, это я думаю начало.

+1
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123
25.02.2019, 17:14

Теперь максимку и мантоеда прижать надо

0
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