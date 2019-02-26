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Суд отказал в проверке имущества Келдибекова, Бекназарова и Дуйшебаева

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- Бакыт Стамов
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Сегодня завершилось четвертое судебное заседание по иску политиков Ахматбека Келдибекова, Азимбека Бекназарова и Кенешбека Дуйшебаева к экс-президенту Кыргызстана Алмазбеку Атамбаеву и телеканалу "Апрель". Следующее рассмотрение дела перенесли на 28 февраля.

Первоначально судья Первомайского райсуда Бишкека хотела продолжить судебный процесс сегодня, даже предложила всем пообедать, но адвокат экс-президента высказался против ее предложения. Между ними началась словесная перепалка.

"Почему суд так торопится? Нам еще нужно подготовиться к прениям", - выразил возмущение адвокат Атамбаева. На что ему судья ответила, что это уже четвертое заседание. В итоге после нескольких высказываний сторон пришли к общему компромиссу перенести заседание.

На сегодняшнем судебном процессе рассматривалось ходатайство защиты экс-президента о проведении лингвистической экспертизы интервью Атамбаева. Также адвокаты просили суд запросить у госорганов информацию об имуществе Ахматбека Келдибекова, Азимбека Бекназарова и Кенешбека Дуйшебаева.

В итоге суд отказал ответчикам по всем ходатайствам, пояснив, что суть и содержание интервью экс-президента Алмазбека Атамбаева ясны и без экспертного заключения. На что адвокат выразил недоумение тому, что на прошлом заседании истцы были не против проведения экспертизы. Теперь же они поменяли свое мнение.

Напомним, экс-спикер Жогорку Кенеша Ахматбек Келдибеков, экс-генеральный прокурор Азимбек Бекназаров и экс-глава ГКНБ Кенешбек Душебаев посчитали, что некоторые высказывания Алмазбека Атамбаева в интервью его же телеканалу "Апрель" порочат их честь и достоинство. Оценены они - честь и достоинство - были в 18 миллионов сомов – по 3 миллиона каждому как с Атамбаева, так и с директора телеканала Ложникова.


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URL: https://www.vb.kg/376939
Теги:
Азимбек Бекназаров, Алмазбек Атамбаев, Ахматбек Келдибеков, Октябрьский район, суд, телевидение, конфликт, Бишкек, Кыргызстан, скандал, экс-президент, Дмитрий Ложников
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Комментарии
Нурза
26.02.2019, 14:41

На сегодняшнем судебном процессе рассматривалось ходатайство защиты экс-президента о проведении лингвистической экспертизы интервью Атамбаева. Также адвокаты просили суд запросить у госорганов информацию об имуществе Ахматбека Келдибекова, Азимбека Бекназарова и Кенешбека Дуйшебаева.В итоге суд отказал ответчикам по всем ходатайствам, пояснив, что суть и содержание интервью экс-президента Алмазбека Атамбаева ясны и без экспертного заключения. На что адвокат выразил недоумение тому, что на прошлом заседании истцы были не против проведения экспертизы. Теперь же они поменяли свое мнение. И тут видна рука Белого Дома. Должны были проверить имущество этих троих крыс и провести экспертизу слов Атамбаева. Думаю после этого можно смело послать троих аферистов и покончить с этим. 

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Зынк
26.02.2019, 14:49

В этом нет необходимости, правильно, надо проверит самого Атамбаева, откуда у него такие богатство за 6 лет? 

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Айкен
26.02.2019, 14:51

Пусть Атамбаев сам сперва ответить, потом будут проверять других! Без ответственный человек!

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Келдике
26.02.2019, 14:54

Зачем какой то экспертизу не надо ни каких экспертиз держитесь на своем, аблокат Амапева мутит блин, молодец сут так держат, Атамбаев свое время выиграл все суды против журналистов и не только. 

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Рада
26.02.2019, 14:54

И правильно сделали что отказали что ему до их имущество, пускай лучше о своем заднице думает если скоро примут закон о снятии не прикосновенности экс президентов ему хана так как он уже довольно таки большое количество денег украл чем Бакиевы

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Бакыт
26.02.2019, 14:55

Сот баш тартып туура эле кылыптыр тема башка жака бурулуп кетип жатпайбы.

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Рада
26.02.2019, 14:56

Да какое ему дело до их имущество. Судятся ведь не за имущество это будет уже другой СУД. лучше ему ответить за то что сделал и ответит как положено конечно эти трое на люди которые я потдерживаю но они тоже говнюки и АША тоже

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Вера
26.02.2019, 15:46

при чем тут имущество, судебное разбирательство идет против Аамбаева а его защитник просит проверит их имущество, что за дебил.

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Дуйшеке
26.02.2019, 16:53

некоторые высказывания Алмазбека Атамбаева в интервью его же телеканалу "Апрель" порочат их честь и достоинство.

а какой чести и каком достоинстве могут говорить эти три жулика.

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