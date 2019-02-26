Суд отказал в проверке имущества Келдибекова, Бекназарова и Дуйшебаева

Сегодня завершилось четвертое судебное заседание по иску политиков Ахматбека Келдибекова, Азимбека Бекназарова и Кенешбека Дуйшебаева к экс-президенту Кыргызстана Алмазбеку Атамбаеву и телеканалу "Апрель". Следующее рассмотрение дела перенесли на 28 февраля.

Первоначально судья Первомайского райсуда Бишкека хотела продолжить судебный процесс сегодня, даже предложила всем пообедать, но адвокат экс-президента высказался против ее предложения. Между ними началась словесная перепалка.

"Почему суд так торопится? Нам еще нужно подготовиться к прениям", - выразил возмущение адвокат Атамбаева. На что ему судья ответила, что это уже четвертое заседание. В итоге после нескольких высказываний сторон пришли к общему компромиссу перенести заседание.

На сегодняшнем судебном процессе рассматривалось ходатайство защиты экс-президента о проведении лингвистической экспертизы интервью Атамбаева. Также адвокаты просили суд запросить у госорганов информацию об имуществе Ахматбека Келдибекова, Азимбека Бекназарова и Кенешбека Дуйшебаева.

В итоге суд отказал ответчикам по всем ходатайствам, пояснив, что суть и содержание интервью экс-президента Алмазбека Атамбаева ясны и без экспертного заключения. На что адвокат выразил недоумение тому, что на прошлом заседании истцы были не против проведения экспертизы. Теперь же они поменяли свое мнение.

Напомним, экс-спикер Жогорку Кенеша Ахматбек Келдибеков, экс-генеральный прокурор Азимбек Бекназаров и экс-глава ГКНБ Кенешбек Душебаев посчитали, что некоторые высказывания Алмазбека Атамбаева в интервью его же телеканалу "Апрель" порочат их честь и достоинство. Оценены они - честь и достоинство - были в 18 миллионов сомов – по 3 миллиона каждому как с Атамбаева, так и с директора телеканала Ложникова.