Ради зрелищности кок-бору можно пожертвовать и жизнью лошади?

Фотография участника игры кок-бору, который натянул уздечку настолько сильно, что у его коня порвался рот, вызвала неоднозначную реакцию у пользователей интернета. Большинство из них, преимущественно женщины, осуждают такое жестокое отношение к животному.

"Если люди могут повредить своё здоровье во время игры, так это их выбор, а лошади подневольные. Поэтому их жалко", - написала одна из них.

Свою точку зрения по этому поводу согласился высказать редакции VB.KG президент Федерации кок-бору Кыргызстана Жыргалбек Саматов.

По его словам, любой вид спорта, начиная с дворовых и заканчивая олимпийскими, травмоопасен.

- Другой вопрос, насколько зрелищен тот или иной вид спорта. К примеру, олимпийский комитет при отборе вида спорта обязательно учитывает этот критерий. Конечно, при этом учитывается безопасность людей и животных, но не менее важным считается именно зрелищность спорта.

Поэтому кок-бору с каждым разом становится более зрелищным и популярным. А то, что люди осуждают вид крови лошади, то такие моменты происходят и на обычных скачках. Повторяю, любой вид спорта опасен. Даже в легкой атлетике бывают травмы, - сказал он.

Также глава федерации кок-бору прокомментировал недавнее решение Всемирной ассоциаций кокпара в Астане отказаться от тай-казана и туши козла для игры.

- То, что они провели конгресс и приняли такие правила – это их право. Но у нас существует с 2001 года международная федерация кок-бору, которая зарегистрирована на территории Кыргызстана. Так вот, наша страна наряду с другими странами придерживается именно правил этой международной федерации. К примеру, на всех прошедших Всемирных играх кочевников играли по этим правилам. То есть играть с тай-казаном. А то, что в Астане приняли новые правила, то мы к этому не имеем отношения, - добавил Саматов.

Напомним, на днях в Москве прошло соревнование по "Кок-Бору".

К слову, на аккаунте Центрального Московского ипподрома появилось официальное сообщение от АО "Росипподромы", что Центральный Московский ипподром не являлся организатором проведения мероприятия "Кок-Бору" 24 февраля 2019 года, а только предоставил площадку для его проведения. Фактическим организатором мероприятия была Международная федерация "Кок-бору" Кыргызской Республики. В открытии и проведении данного мероприятия участвовали Советник Посольства Кыргызской Республики в Российской Федерации Ниязалиев Д.К., Генеральный секретарь Международной федерации "Кок-Бору" Саматов Ж.А., Председатель Совета Ассамблеи Народов России, член Совета при Президенте РФ по национальным вопросам Смирнова С.К., Президент Общероссийского кыргызского конгресса, член Совета Ассамблеи народов России Кожоев К.Ш.

Данное мероприятие было проведено при условии обязательного предоставления организатором всех ветеринарных и сопроводительных документов, соблюдении требований техники безопасности, присутствии на мероприятии врача скорой медицинской помощи и ветеринарного врача. ОДНИМ ИЗ УСЛОВИЙ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ ЯВЛЯЛСЯ ЗАПРЕТ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В СБОРКЕ ЛОШАДЕЙ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ И УДИЛ, ТРАВМИРУЮЩИХ ЛОШАДЕЙ.

Все лошади, участвующие в состязании, прошли ветеринарный осмотр. По окончании мероприятия организаторы ОТКАЗАЛИСЬ от ветеринарной помощи.