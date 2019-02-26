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Пострадавшая в ДТП Асель Мамбеткалиева скончалась в больнице

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- Екатерина Улитина
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Получившая в результате ДТП серьёзные травмы визажист и организатор телешоу "Битва моделей" Асель Мамбеткалиева скончалась в больнице. Информацию об этом VB.KG подтвердили в Минздраве.

По данным, медиков девушка скончалась сегодня в 15.10, не приходя в сознание. Все дни с момента поступления в больницу, она находилась в коме и лежала в отделении реанимации.

Напомним, страшное ДТП произошло 17 февраля около 8 часов утра. 34-летний водитель, двигаясь на автомашине "Лексус-GX470" по проспекту Ден Сяопина в западном направлении, на пересечении с улицей Интергельпо не справился с рулевым управлением и врезался в столб. От полученных травм мужчина скончался на месте, Асель Мамбеткалиеву, которая находилась на пассажирском сидении, в тяжелом состоянии увезли в больницу. Медики БНЦИТО немедленно провели три операции, чтобы спасти жизнь девушки. Однако ее травмы были очень тяжелыми.

У Асель Мамбеткалиевой остались трое детей.


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URL: https://www.vb.kg/376951
Теги:
ДТП, Бишкек, Кыргызстан, пострадавшие, авария, Асель Мамбеткалиева, Минздрав
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