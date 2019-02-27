О мужчине, чья жена убила себя и детей, заботится государство

Две недели прошло с трагического события в селе Таш-Добо (бывшая Воронцовка). Молодой мужчина – инвалид по слуху – в один день потерял жену и детей 2-х и 10-ти лет. По предварительным данным, женщина сама устроила пожар, облив пристройку к дому бензином… Знакомые вдовца выразили сомнение, что он после произошедшего дальше захочет жить.

- Мы держим ситуацию под контролем, следим за состоянием мужчины, потерявшего свою семью, - заявили VB.KG в Соцзащите.

Как рассказала редакции начальник Аламудунского районного управления социального развития Гульмира Кыштобаева, сегодня соцработники встречались с ним.

- Он приходил к нам вместе со своей матерью. Конечно, чувствуется боль утраты, но мы стараемся помочь человеку, - отметила Кыштобаева.

Она сообщила, что после происшествия на место выезжали представители местной администрации, соответствующие структурные территориальные подразделения, сотрудники соцразвития, центра семейной медицины, органы самоуправления и, соответственно, правоохранительные органы. Работа велась комплексно.

Также на сегодняшний день акимом районной госадминистрации мужчине оказана материальная помощь в размере 10 тысяч сомов, местным органом самоуправления Таш-Добонского айыльного аймака - в размере 5 тысяч сомов. Также те недополученные социальные гарантии, которые были предусмотрены погибшей супруге по инвалидности, переоформлены на супруга, информировала Гульмира Кыштобаева.

О том, что могло произойти в семье, из-за чего женщина – мать двоих детей приняла жуткое решение – сжечь себя и малышей, в Соцзащите сказать затрудняются. Начальник управления лишь напомнила, что идут следственные мероприятия, решения экспертизы о причине возгорания еще нет.

- В целом семья характеризовалась положительно, для детей были созданы все условия, добрая обстановка была в семье между супругами и их детьми… - заключила Кыштобаева.

Напомним, 12 февраля в селе Таш-Добо произошел пожар. На месте возгорания – в пристройке к жилому дому - оперативники обнаружили трупы двух детей и их матери. По некоторой информации, женщина сама подожгла пристройку из-за семейных разногласий со свекровью.