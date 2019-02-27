В 2019 году регионы получат 2 млрд на развитие

Регионы Кыргызстана в 2019 году из республиканского бюджета получат 2 млрд сомов на развитие. Об этом заявил президент Сооронбай Жээнбеков 27 февраля на открытии конференции: "Кыргызская Республика: национальный диалог по региональному развитию".

- Этими средствами, в первую очередь, следует поддержать ориентированные на экспорт направления, - подчеркнул глава государства.

Кроме того, в этом году регионы дополнительно получат 2,1 млрд сомов за счет увеличения их доли с налога на прибыль с 50% до 70%. Сооронбай Жээнбеков пообещал, что в следующие годы в региональных бюджетах будет оставаться 85% средств, собранных в качестве подоходного налога.