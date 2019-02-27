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Подростки Бишкека не пропадали из-за игры "Исчезни на 48 часов"

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- Оксана Гут
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По запросу журналистов, действительно ли опасная игра "Исчезни на 48 часов" стала активно распространяться среди столичных подростков, пресс-служба ГУВД Бишкека сообщает следующее:

В социальных сетях интернет-пространства Российской Федерации ранее была опубликована информация об игре "Исчезни на 48 часов". Главная цель которой – поднять на ноги как можно больше людей, попасть в официальный розыск и не говорить о причинах ухода.

Распространению данной информации в Кыргызстане способствовал документ, в котором указывается, что СОБ ГУВД Бишкека направило письмо в Управление образования при мэрии г.Бишкек провести профилактические и предупредительные беседы с руководством школ и родителями.

Однако данное письмо носит профилактический характер в целях предупреждения подобных фактов.

За два месяца 2019 года (с января по 26 февраля) органами внутренних дел зарегистрировано 99 фактов пропажи несовершеннолетних. Из них в настоящее время без вести пропавших разыскано 91, продолжается розыск 8 несовершеннолетних. Из 99 без вести пропавших мальчики - 53, девочки - 46. При установлении причины пропажи было установлено, что из 91 несовершеннолетних ушли из дома по причине ссоры с родителями (родственниками) - 76, остальные 15 заблудились. Большинство пропавших без вести и найденных несовершеннолетних были в возрасте от шести до четырнадцати лет – 45, от пятнадцати до восемнадцати лет - 40, до пяти лет - 6 детей.

Ни один из фактов пропажи детей не связан с опасной игрой для подростков "Исчезни на 48 часов". Но, тем не менее, родителям не следует забывать о безопасности несовершеннолетних в интернет-пространстве

Управлением образования столицы запланировано совещание совместно с ГУВД Бишкека.


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URL: https://www.vb.kg/376966
Теги:
ГУВД, Министерство образования, мэрия, дети, Интернет, несовершеннолетние, розыск, школа, Бишкек, Кыргызстан, пропали дети, пропавшие без вести
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