Ликбез для нардепа: геологи – это не офис, и не теплый кабинет!

Специалисты-производственники "Кыргызалтына" крайне возмутились высказываниями депутата Экмата Байбакпаева о том, что у них на предприятии сидят одни экономисты и юристы, и нет ни одного геолога. Об этом редакции VB.KG сообщили в пресс-службе "Кыргызалтына".

В госпредприятии отметили, что не может быть такого, чтобы на производстве, где идет разработка месторождений, не было геологов.

- Работа геолога – это не офис и не теплый кабинет, это работа в подземных рудниках, в горах, в полевых и суровых условиях 365 дней в году. На сегодняшний день в ОАО "Кыргызалтын" работает 15 геологов, некоторые из которых посвятили этой отрасли более 30 лет. Они владеют ситуацией в отрасли и пользуются авторитетом среди геологов и горнопромышленников. Благодаря труду и профессионализму горняков и геологов предприятия вносится существенный вклад в одну из важнейших бюджетообразующих отраслей экономики - горнорудную отрасль. Примером тому является Терексай, Макмал и Солтон-Сары, - пояснили на предприятии.

В центральном аппарате ОАО "Кыргызалтын" работает ряд специалистов горно-геологического профиля, которые имеют более чем 30-летний стаж работы.

"Заместитель Председателя Правления по производству и геологоразведочным работам ОАО "Кыргызалтын" Талант Казаков - горный инженер разработчик, который имеет 35-летний опыт.

Начальник производственно-технического управления Асан Монолдоров - инженер-геолог с 35-летним стажем. Участвовал в разведке таких месторождений, как Талдыбулак Левобережный, Джамгыр.

Заместитель производственно-технического управления ОАО "Кыргызалтын" Болот Баркыбаев, имеющий опыт работ на таких месторождениях, как Терексай, Макмал, Солтон-Сары.

Главный геолог производственно-технического Управления ОАО "Кыргызалтын" Ибраев Карыбек Эмильжанович, имеющий 35-летний производственный стаж в горно-геологической отрасли. Участвовал в разведке месторождений золота Кумтор, Солтон-Сары", - перечислили редакции специалистов.