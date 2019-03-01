А у тебя уже есть кошелек в смартфоне?

Неизменный атрибут современного человека - смартфон в руке. Этот гаджет давно трансформировался из обычного средства связи в устройство, которое дополняет повседневную реальность развлекательными и полезными опциями. Теперь телефон - это и фотоаппарат, позволяющий делать качественные снимки, и кинотеатр, и концертный зал, и навигационное приспособление, и персональный переводчик. А еще это надежный и очень удобный кошелек.

Balance.kg - популярная отечественная платформа для проведения платежей через пополнение счета своего мобильного номера. Как этот электронный кошелек может улучшить вашу жизнь?

Таксисты в цифровом авангарде

Такси в Бишкеке - не роскошь, а средство передвижения. Достаточно доступное. Впрочем, об этом не особо задумываешься, когда опаздываешь на работу. Тут выбирать не приходится, решение в стиле Эллочки–людоедочки - "поедем на таксо" - напрашивается само собой.

Через несколько минут после звонка на номер таксомоторной компании у моего дома останавливается крохотная серебристая иномарка. Забираюсь внутрь, машина трогается с места.

По дороге водитель интересуется, как собираюсь оплачивать поездку: наличными или "безналом". Удивляюсь, что у пассажиров бишкекских такси вообще есть такой выбор.

- Зря вы так. Сейчас в любой машине можно рассчитаться через электронный кошелек Balance.kg. Для этого достаточно просто пополнить счет мобильного телефона водителя. Удобная штука: клиенты довольны, и нам не надо морочиться по поводу сдачи, - говорит таксист.

По его словам, сначала новшество использовали только для расчетов с клиентами. Потом выяснилось, что приложение можно использовать и для других целей.

Например, для того чтобы комфортно для себя выстраивать финансовые отношения с таксомоторной компанией. Оказывается, работа таксистов, по крайней мере тех, кто наматывают километры по столице на своем авто, строится по следующему принципу: клиентов фирма–оператор предлагает в обмен на проценты от совершенной поездки.

- У каждого водителя по договору с компанией есть что–то вроде лицевого счета. На него мы и закидываем деньги. Причем баланс счета должен быть всегда в плюсе, иначе оператор не будет давать заказы, - объясняет водитель.

Для того чтобы "оставаться в строю", таксисты вынуждены были забрасывать на счет деньги авансом. Тем самым они "замораживали" довольно крупные, по их меркам, суммы. А что делать? Пополнять каждый день в офисе - не наездишься. Накладно жечь ради этого бензин и тратить время.

- Лично я теперь пользуюсь Balance.kg. Не надо никуда мотаться. Закинуть деньги на телефон можно буквально на каждом углу. Дальше дело техники - фактически вообще не приходится думать о том, чтобы на балансе моего лицевого счета в таксомоторной компании оставались деньги. В любой момент могу пополнить свой баланс на конкретную сумму, - резюмирует водитель такси.

Средство от очередей

Если разобраться, то становится понятно, что электронный кошелек Balance.kg полезен не только для тех, кто занят в сфере пассажирских перевозок. Он давно уже перестал быть просто финансовым приложением. Сервис нацелен на то, чтобы максимально облегчить жизнь абонентов. К тому же специалисты компании Beeline каждый день думают, как адаптировать его к решению новых проблем.

Трудно поверить, урегулировать проблему ежедневных пробок на одном из самых крупных авторынков Бишкека, помог именно Balance.kg.

На "Риом Авто" трудятся несколько тысяч торговцев. Большая часть из них приезжает на работу на машине. И каждый вечер, когда продавцы пытались разъехаться по домам, на выезде с территории рынка образовывался затор. Чтобы выехать со стоянки, нужно сначала оплатить квитанцию в специальном терминале.

Агрегатов для приема денег не так уж и много. Кроме того, они периодически капризничают - "плюются" потертыми купюрами. Естественно, процесс затягивается. Ожидание чека по оплате доходит до 20 минут - и пробка на выезде обеспечена.

В компании Beeline придумали, как помочь в этой ситуации водителям: теперь оплата производится через приложение. Это экономит время и нервы множества людей.

Вообще электронный кошелек Balance.kg можно считать универсальным средством от любых очередей.

Толчея в банке? Забудьте! Используя приложение, очень удобно оплачивать займы. Особенно эта функция полезна для жителей периферии. Зачастую им, для того чтобы сделать очередной взнос по кредиту или микрокредиту, приходится ехать несколько десятков километров в райцентр, чтобы попасть в филиал финансового учреждения. С Balance.kg ничего такого не потребуется. Пополнить баланс телефона можно в любом ларьке. Перевести деньги с лицевого счета в банк или микрокредитную компанию можно буквально в несколько кликов.

А еще в прошлом году компания Beeline протестировала работу приложения Balance.kg в совместном проекте с Государственной налоговой службой. Владельцам автотранспорта предлагалось оплатить налог на движимое имущество с помощью смартфона, воспользовавшись финансовой платформой. Приложение само подсчитывало размер налога после ввода данных в интерфейс, осуществляло платеж, после чего переправляло чеки на электронную почту автовладельца.

Недавно в общественном транспорте Оша запустили систему электронного билетирования. Так вот там тоже можно использовать Balance.kg, чтобы пополнить счет электронной карты для проезда.

Восемь веских причин для использования Balance.kg:

1. Все услуги можно оплачивать без комиссии. Требуется срочно заплатить за коммунальные услуги, интернет? Не нужно искать ближайший от дома терминал и платить комиссию за его услуги, можно, сидя на диване, за две минуты совершить любой платеж, не переплачивая при этом ни сома.

2. Легко делать моментальные денежные переводы. Просто наберите телефон того человека, кому хотите отправить деньги, и через несколько секунд он их получит, в какой точке Кыргызстана он бы ни находился. Если деньги нужно обналичить, то просто переведите денежные средства на банковскую карту "Элкарт". Если у вас еще нет карты, закажите ее прямо в приложении Balance.kg - пришлют в течение трех дней. Или можно прийти в офис Beeline и получить карту всего за 15 минут.

3. Balance.kg позволяет пополнять баланс Steam, а также игр Warface, World of Tanks и многих других. Нужная опция для геймеров!

4. Любите развлекаться? Для киноманов в Balance.kg предусмотрена отличная функция - оплата билетов. Нашел хороший фильм, выбрал место и оплатил через приложение. Концерты, тренинги, мастер–классы - все это тоже можно оплатить через электронный кошелек. Тем, кто не мыслит жизни без спорта, без электронного кошелька просто не обойтись. Вы ведь рады будете абонементам в лучшие фитнес–центры со скидкой?

5. Планируете поездку за рубеж? С помощью Balance.kg можно купить билет по любому направлению, не выходя из дома или офиса. На местные рейсы, кстати, будет приятная скидка.

6. Коммунальные услуги можно оплачивать, сканируя баркод квитанции ЖКХ. А еще через приложение можно отправить показания счетчиков.

7. С помощью Balance.kg можно укрепить романтические отношения. Цветочные салоны Бишкека соберут для вашей дамы самый красивый букет и сделают вам скидку - до 20 процентов!

8. Благотворительность стала важной частью жизни современных кыргызстанцев. Balance.kg поддерживает вас в стремлении помогать другим через самые надежные благотворительные фонды республики.

Как установить приложение?

Стать владельцем собственного кошелька Balance.kg просто. Нужно зайти на сайт либо скачать приложение на телефон на платформе Android или iOS. Процесс регистрации занимает меньше минуты. Необходимо ввести номер, затем для подтверждения придет SМS. Когда вы согласитесь с правилами пользования, вам откроется доступ к платежам.

Для этого, конечно, нужно обязательно быть абонентом компании Beeline. Иначе никак.

Есть единовременная сумма пополнения кошелька в размере 15 тысяч сомов. Максимальная сумма на счету - тоже 15 тысяч сомов. Ежемесячный оборот не может превышать 30 тысяч. Таковы требования Нацбанка КР. Однако любой абонент может прийти в отделение банка–партнера и снять лимит.