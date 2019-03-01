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Лайфхак, как продать в Бишкеке младенца

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- Оксана Гут
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Правоохранительные органы рассказали, как вышли на женщин, пытавшихся продать новорождённого ребенка, и как проходила операция по их задержанию.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что медицинские работники городского перинатального центра №4 города Бишкек (Родильный дом) и Национального госпиталя вступили в преступный сговор с целью наживы с поступившей в родильный дом №4 роженицей Б.А.Б. Последняя намеревалась отказаться от ребенка, медики же уговорили ее не оформлять официальный отказ от новорожденного, пообещав в качестве вознаграждения 20 000 сом.

Сотрудницы медучреждений предварительно сняли элитную квартиру на пересечении улиц Токтогула и проспекта Манаса, куда поселили роженицу после выписки и приступили к активным поискам покупателя новорожденного ребенка.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УВД Первомайского района Бишкека совместно с сотрудниками районного подразделения ГКНБ КР при получении денежных средств с поличным задержана медицинский работник Национального госпиталя М.Н.С., которая передавала ребенка покупателю.

Увидев происходящее, сообщница, т.е. активная соучастница данного преступления Т.Ж.Э., которая является медицинским работником родильного дома №4 Бишкека, с матерью ребенка заперлись в съемной квартире.

Сотрудники УВД Первомайского района пригласили сотрудники МЧС КР для аварийного вскрытия входной двери с целью завершения следственных действий, вследствие чего вышеуказанные лица задержаны.

В дальнейшем вышеуказанные 3 фигуранта преступления в качестве подозреваемых задержаны в порядке ст. 98 УПК КР и водворены в ИВС ГУВД столицы.

Для производства всестороннего, полного и объективного расследования в настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия - осмотр, выемка документации - в городском перинатальном центре №4 Бишкека (Родильный дом), а также по нескольким адресам, с целью установления лиц причастных к данному преступлению.

Другие подробности указанного факта не сообщаются в интересах следствия.

Напомним, в прошлом году в т.ч. с медработниками 4-го роддома гремели скандалы, также связанные с продажей младенцев. Но, видимо, участниц нынешнего действа те истории ничему не научили.


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URL: https://www.vb.kg/376993
Теги:
ГУВД, Минздрав, родильный дом, Бишкек, Кыргызстан, продажа младенцев, следствие, уголовное дело
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