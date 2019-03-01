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Студента-медика убили? Отец Атануха опроверг версию следствия

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- Бакыт Стамов
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Омурбек Шерматов - отец Атануха Шерматова, труп которого нашли в машине у села Кой-Таш, не согласен с выводами следствия о том, что его сын покончил с собой. Об этом редакции VB.KG заявил он сам.

По его словам, его сын был оптимистом, не конфликтным и ответственным парнем. В ближайшее время даже собирался жениться.

- Мой сын не пил спиртные напитки. У него не было никакого депрессивного состояния. Он был верующим человеком и ходил в мечеть. Он имел все: квартиру, машину и вниманием не был обделен, так как являлся единственным сыном в семье. Если он жил один в квартире, зачем ему нужно было ехать так далеко, чтобы совершить суицид? Если он хотел покончить с собой, то зачем тогда он пытался вытащить машину из грязи? Под колесами машины были обнаружены ветки, - сказал отец погибшего парня.

Вместе с этим Шерматов озвучил довод, который, по его словам, полностью опровергает версию следствия.

- Он не был левшой, но пистолет нашли у него в левой руке. При этом правая рука у него была на руле. Кроме этого, если бы человек выстрелил в себя, то пистолет в руке не остался бы. Если действительно он намеревался свести счеты с жизнью, то было бы прощальное письмо, хотя бы звонок. Я прошу правоохранительные органы справедливо расследовать это дело, он был моей верой в будущее, никому не желаю такого, - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что в поле у села Кой-Таш в салоне автомашины марки "Мазда-6" был обнаружен труп молодого парня азиатской внешности в возрасте примерно 20-25 лет. По предварительной версии следствия погибший покончил с собой.

При осмотре в салоне обнаружены сотовый аппарат марки "Айфон-6", документы принадлежащие мужчине, кроме этого обнаружена бутылка из-под водки емкостью 0,250 грамм, салат и пачка сигарет "Парламент". У мужчины в височной области головы имелась рана от огнестрельного ранения, в руке находился пистолет марки ПМ 9 мм (Пистолет Макарова), в патроннике которого был 1 патрон и в магазине 2 патрона. В салоне на полу обнаружены пуля и гильза системы ПМ 9-мм.


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URL: https://www.vb.kg/377009
Теги:
ГУВД, суицид, Чуйская область, Бишкек, Кыргызстан, автомобили, следствие
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Комментарии
Читатель
01.03.2019, 11:47

Руководство МВД может хоть теперь сменят в полном составе? Есть Власть в нашей стране или нет? Будут работать Законы или нет?

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