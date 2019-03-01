Тазабек Икрамов случайно проголосовал "против" закона об ак-калпаке

В приемной депутата VB.KG сообщили, что Икрамов всегда требовал наказания для тех, кто без должного уважения относится к национальному головному убору.

- Он не менял своего мнения, а во время голосования произошел технический сбой. Он сказал, что нажимал кнопку "за", но в итогах голосования вышло "против", - рассказали в приемной депутата.

Тазабек Икрамов, запомнился многим после требования наказать по всей строгости закона девушку, которая нарядила свою собаку в национальный кыргызский костюм. Проблема заключалась в том, что такого закона не существовало. Через несколько месяцев его коллега Экмат Байбакпаев решил исправить ситуацию и предложил штрафовать граждан, замеченных в надругательствах над ак-калпаком на 1 тысячу сомов. Некоторые депутаты посчитали, что в стране есть дела поважнее, чем забота о головном уборе. Однако, по итогам голосования законопроект прошел первое чтение: "за" проголосовали 87 депутатов, "против" 9.