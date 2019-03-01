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Канатбек Исаев: В той же демократической Испании быков закалывают

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- Бакыт Стамов
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Депутат Канатбек Исаев опроверг свою причастность к смещению с поста президента Федерации кок-бору Кыргызстана Жыргалбека Саматова. Об этом народный избранник заявил на сегодняшней пресс-конференции.

По его словам, это было решение съезда федерации.

- Вы помните, что в Астане приняли новые правила. Сразу хочу подчеркнуть, что там прошла именно конференция Международной федерации кок-бору, на которую получил приглашение и Кыргызстан. Так вот после этого в адрес бывшего руководства Федерации посыпалась критика, что оно не смогло защитить интересы Кыргызстана. У нас было для этого время, чтобы принять меры. К примеру, переговорить со всеми членами международной федерации, показать преимущества тай-казана. Но мы этого не сделали. Я далек от того, чтобы винить в этом одного человека, - пояснил Исаев.

Также депутат прокомментировал появившуюся в СМИ информацию, что именно он, будучи президентом Федерации кок-бору КР, подписал соглашение с казахской стороной о том, что кыргызская сборная будет играть по правилам кокпара.

- Это неправда. Кок-бору и кок-пар - это одна и та же игра. Если мы хотим продвигать свою игру, то мы должны сотрудничать со всеми странами мира. В данном случае речь идет только о соглашении с Ассоциацией традиционных спортивных игр тюркских народов, которую создали в Казахстане. В эту ассоциацию входят всего 4 страны - Кыргызстан, Казахстан, Узбекистан и Турция. Как эта организация может поменять правила для целой международной федерации кок-бору, в которой 14 стран-участников? - подчеркнул он.

Спросили народного избранника и про решение Следственного комитета РФ проверить сообщения о жестоком обращении с лошадьми на игре в кок-бору, прошедшей 24 февраля в Москве.

- Хочу сразу подчеркнуть, что следственные органы России всего лишь проверят, был ли факт жестокого обращения с животными. То есть эксперты дадут свое заключение. Что тут скажешь? Экзотическая и в то же время экстремальная игра. И она не менее опасна, чем лыжи, бокс и так далее. Вон в той же демократической Испании быков закалывают, - привел он примеры.

В заключение Канатбек Кедейканович дал оценку и новому президенту Федерации кок-бору Искендеру Кадыркулову.

- Мы не просто так его выбрали. Он очень многое сделал для кок-бору. До настоящего назначения он возглавлял областную федерацию. Ранее учредил и профинансировал команду Сары-Озон. Поэтому с учетом его вклада и финансовых вложений в кок-бору мы таким образом дали оценку его проделанной работе, - сказал он.

Напомним, в феврале в Казахстане Всемирной ассоциацией по кок-бору были приняты новые правила игры. Решение согласовали представители десяти стран. Кыргызстан не принял участие в этой конференции. После этого прежний руководитель Жыргалбек Саматов заявил, что Кыргызстан не поедет на чемпионат мира в Узбекистан, если игры будут проходить по новым правилам. Все это вызвало критику в его адрес, после чего последовала смена руководства.


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URL: https://www.vb.kg/377046
Теги:
Казахстан, кок-бору, Москва, Канатбек Исаев, Искендер Кадыркулов, Кыргызстан, скандал, Жыргалбек Саматов
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Комментарии
Кака
01.03.2019, 17:35

Сравнение кокбору и корриды некорректно. Коррида это убийство в процессе, и это реально жестоко. Кокбору жёсткая но не жестокая игра.

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Жалоба модератору
001
01.03.2019, 18:22

Исаев ты просто жалкий уголовник! Твое место на нарах! Придет день и ты ответишь за Токмок! 

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Смотрящий
01.03.2019, 18:59

Но в той же демократической Испании бывает, что и разъяренные быки поднимают на рога кого-то из тореадоров. А в кок-бору ни туша мёртвого козла, ни бедная лошадь не могут за себя постоять. 

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Санта Лучиа
01.03.2019, 19:11

Канат Исаеа коррупционер#1, врун. Где он появляется интрига. Мы знаем как ты обогащаещься за счет сокрытия налогов от контрабанды. Самаев Урмат одна из твоих бычар без мозгов. Так что ты свом односельчанам лечи там хорошо.

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