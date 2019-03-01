Канатбек Исаев: В той же демократической Испании быков закалывают

Депутат Канатбек Исаев опроверг свою причастность к смещению с поста президента Федерации кок-бору Кыргызстана Жыргалбека Саматова. Об этом народный избранник заявил на сегодняшней пресс-конференции.

По его словам, это было решение съезда федерации.

- Вы помните, что в Астане приняли новые правила. Сразу хочу подчеркнуть, что там прошла именно конференция Международной федерации кок-бору, на которую получил приглашение и Кыргызстан. Так вот после этого в адрес бывшего руководства Федерации посыпалась критика, что оно не смогло защитить интересы Кыргызстана. У нас было для этого время, чтобы принять меры. К примеру, переговорить со всеми членами международной федерации, показать преимущества тай-казана. Но мы этого не сделали. Я далек от того, чтобы винить в этом одного человека, - пояснил Исаев.

Также депутат прокомментировал появившуюся в СМИ информацию, что именно он, будучи президентом Федерации кок-бору КР, подписал соглашение с казахской стороной о том, что кыргызская сборная будет играть по правилам кокпара.

- Это неправда. Кок-бору и кок-пар - это одна и та же игра. Если мы хотим продвигать свою игру, то мы должны сотрудничать со всеми странами мира. В данном случае речь идет только о соглашении с Ассоциацией традиционных спортивных игр тюркских народов, которую создали в Казахстане. В эту ассоциацию входят всего 4 страны - Кыргызстан, Казахстан, Узбекистан и Турция. Как эта организация может поменять правила для целой международной федерации кок-бору, в которой 14 стран-участников? - подчеркнул он.

Спросили народного избранника и про решение Следственного комитета РФ проверить сообщения о жестоком обращении с лошадьми на игре в кок-бору, прошедшей 24 февраля в Москве.

- Хочу сразу подчеркнуть, что следственные органы России всего лишь проверят, был ли факт жестокого обращения с животными. То есть эксперты дадут свое заключение. Что тут скажешь? Экзотическая и в то же время экстремальная игра. И она не менее опасна, чем лыжи, бокс и так далее. Вон в той же демократической Испании быков закалывают, - привел он примеры.

В заключение Канатбек Кедейканович дал оценку и новому президенту Федерации кок-бору Искендеру Кадыркулову.

- Мы не просто так его выбрали. Он очень многое сделал для кок-бору. До настоящего назначения он возглавлял областную федерацию. Ранее учредил и профинансировал команду Сары-Озон. Поэтому с учетом его вклада и финансовых вложений в кок-бору мы таким образом дали оценку его проделанной работе, - сказал он.

Напомним, в феврале в Казахстане Всемирной ассоциацией по кок-бору были приняты новые правила игры. Решение согласовали представители десяти стран. Кыргызстан не принял участие в этой конференции. После этого прежний руководитель Жыргалбек Саматов заявил, что Кыргызстан не поедет на чемпионат мира в Узбекистан, если игры будут проходить по новым правилам. Все это вызвало критику в его адрес, после чего последовала смена руководства.