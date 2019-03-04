Жапаров: на суверенитет страны никто не покушается!

Депутат ЖК Акылбек Жапаров рассказал VB.KG, зачем области Кыргызстана отдавать иностранным государствам и международным организациям.

- На суверенитет страны никто не покушается, управлять и принимать решения будут по-прежнему власти Кыргызстана. Речь идет лишь о распределении грантовой помощи. За 26 лет Кыргызстан взял кредитов и грантов почти на $10 млрд. Из них $7,1 млрд – кредиты, $2,8 млрд – гранты. Теперь, проведя анализ, мы понимаем, что деньги были израсходованы неэффективно. Например, одна страна помогла нашему здравоохранению: купили дорогое оборудование, обучили людей, и все оставили, а теперь это оборудование не работает и даже не принято на баланс, обученные сотрудники разъехались, а старая проблема осталась не решенной. Было даже такое, что Кыргызстан брал грант, чтобы иностранный эксперт учил кыргызских фермеров, как выращивать овец на склонах гор. Одним словом, подход "даренному коню в зубы не смотрят" нам не подходит, - считает Акылбек Жапаров.

Депутат предлагает правительству сосредоточить всю грантовую помощь на одной территории. Например, Чуйскую область отдать России, Иссык-Кульскую – Японии, а Джалал-Абадскую – Еврпейскому Союзу. На этой территории страны грантодатели смогут оказывать целевую помощь.

- На этой территории могут оказывать весь спектр помощи начиная от здравоохранения, образования и строительства дорог. В общем, от рождения ребенка до ухода в мир иной. Они могут отработать все виды помощи, показать модели, подсказать нам, как надо дальше расти. С приходом гранта в какую-то область я предлагаю рядом с нашим флагом вывесить и флаг этой страны, чтобы мы видели, какая страна нам помогает, - рассказал Жапаров.

По словам депутата, он уже предлагал эту идею правительству, но пока чиновники ею не заинтересовались.

- Мои идеи часто претворяются в жизнь лишь с течением времени. Вот, паспорта коровам начали давать лишь через 11 лет, после того как я об этом заговорил, - заключил депутат в ответ на критику общественности его идеи "раздать" области Кыргызстана мировым державам.