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Жапаров: на суверенитет страны никто не покушается!

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- Екатерина Улитина
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Депутат ЖК Акылбек Жапаров рассказал VB.KG, зачем области Кыргызстана отдавать иностранным государствам и международным организациям.

- На суверенитет страны никто не покушается, управлять и принимать решения будут по-прежнему власти Кыргызстана. Речь идет лишь о распределении грантовой помощи. За 26 лет Кыргызстан взял кредитов и грантов почти на $10 млрд. Из них $7,1 млрд – кредиты, $2,8 млрд – гранты. Теперь, проведя анализ, мы понимаем, что деньги были израсходованы неэффективно. Например, одна страна помогла нашему здравоохранению: купили дорогое оборудование, обучили людей, и все оставили, а теперь это оборудование не работает и даже не принято на баланс, обученные сотрудники разъехались, а старая проблема осталась не решенной. Было даже такое, что Кыргызстан брал грант, чтобы иностранный эксперт учил кыргызских фермеров, как выращивать овец на склонах гор. Одним словом, подход "даренному коню в зубы не смотрят" нам не подходит, - считает Акылбек Жапаров.

Депутат предлагает правительству сосредоточить всю грантовую помощь на одной территории. Например, Чуйскую область отдать России, Иссык-Кульскую – Японии, а Джалал-Абадскую – Еврпейскому Союзу. На этой территории страны грантодатели смогут оказывать целевую помощь.

- На этой территории могут оказывать весь спектр помощи начиная от здравоохранения, образования и строительства дорог. В общем, от рождения ребенка до ухода в мир иной. Они могут отработать все виды помощи, показать модели, подсказать нам, как надо дальше расти. С приходом гранта в какую-то область я предлагаю рядом с нашим флагом вывесить и флаг этой страны, чтобы мы видели, какая страна нам помогает, - рассказал Жапаров.

По словам депутата, он уже предлагал эту идею правительству, но пока чиновники ею не заинтересовались.

- Мои идеи часто претворяются в жизнь лишь с течением времени. Вот, паспорта коровам начали давать лишь через 11 лет, после того как я об этом заговорил, - заключил депутат в ответ на критику общественности его идеи "раздать" области Кыргызстана мировым державам.


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URL: https://www.vb.kg/377053
Теги:
Акылбек Жапаров, грант, кредит, Кыргызстан, Жогорку Кенеш
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Комментарии
Читатель
04.03.2019, 09:26

Зачем делить грантовую помощь разных стран на области ? Точно с таким же успехом можно все реализовать в пределах республики - государство маленькое. Потом ведь Жапаров предложит распределять грантовую помощь по районам, а потом - по микрорайонам.

Как много у нас клоунов !

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Лида
04.03.2019, 09:36

Жапаров говорит что то что можно понять, только он не может обяснить толком что, как, кому и зачем. Ну если распределить реально все полученные гранты по облостям тогда будет более эффективным чем сейчас. дело в том что примут ли эти условия те кто гранты дают.

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Тунгуч
04.03.2019, 09:38

Бир бол что сказать...слов нет

..

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самат
04.03.2019, 09:55

Поздно Сеня, поздно. Слово не воробей.

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Айкен
04.03.2019, 10:09

Еще один очнулся или делает вид! Если у этого умника были планы почему не работал тогда когда был минэкономом. Ближе к 2020г мертвые души начали звук давать

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Мая
04.03.2019, 10:23

Спустя годы он будет прав.

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Гражданин
04.03.2019, 11:43

Если 7 областей будут развивать 7 стран тогда парламент и правительство чем будут заниматься? Просто сидеть и получать зарплату и хвастаться что это они все сделали?

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V.P. Time
04.03.2019, 12:37
Карма: +44
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 72
Минусов: 28
Комментариев: 91

Не найдя поддержки у правительства. депутат решил найти его у нас.   А правительство можно понять, т.к., в случае  осуществления этой бредовой идеи, оно бы расписалось в своей никчемности.  Вместе с правительством и мы  почувствовали бы себя  полными неумехами.  Спасибо правительству, что пощадило  наше самолюбие. Хотя и сейчас мы находимся не в самом  благостном  настроении от наших властей.

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разум
04.03.2019, 13:24

правильно депутат спич держит, если наши чиновники не могут распоряжаться целенаправленно грантами и кредитами, только и строят дворцы закупают дорогие машины, устраивают тои, львиная часть этих грантовых и кредитных денег на это и уходит, что углубляет долговую яму страны и только.  В таком случае не плохой вариант, что инвесторы сами под оком народа будут внедрять эти средства у нас. В принципе народ будет не против так как ничего не теряет и от этого только будет польза, а вот власть имущие будут палки в колеса вставлять т.к. воровать то не с чего   будет. Ни могут наши чинуши распоряжаться такими средствами во благо страны и народа т.к. от мысли распределять эти огромные суммы денег у них начинают проявляться чувства жадности, алчности, меркантильности и т.д. которые заложены у них в генах.

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