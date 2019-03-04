На экс-советника Атамбаева Миру Карыбаеву завели уголовное дело?

В отношении экс-главы отдела гражданского развития, религиозной и этнической политики Аппарата президента КР Миры Карыбаевой в связи с реконструкцией исторического музея возбудили уголовное дело. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает газета "Фабула".

По данным издания, бывшую госчиновницу уже вызывали на допрос.

"Мире Карыбаевой установлен запрет на выезд из Кыргызстана", - сообщает СМИ.

В пресс-службе ГКНБ, куда редакция VB.KG обратилась за комментариями, не подтвердили эту информацию.

- У нас таких данных нет, - коротко ответили в ведомстве.

Отметим, после скандала с историческим музеем в интервью одному из отечественных СМИ Мира Карыбаева заявила, что непричастна к отбору немецкой компании и финансовым вопросам по реконструкции.

В то же время журналисты "Азаттыка" выяснили, что директор немецкой компании Уве Райэр обмолвился в беседе с отечественными журналистами, что личный советник президента Кыргызстана Мира Карыбаева посетила компанию в Лауте, где вскоре и было подписано двухстороннее соглашение.

В ноябре 2018 года Мира Карыбаева была снята с должности заведующей отдела гражданского развития, религиозной и этнической политики Аппарата президента КР. В 2017 году она являлась советником президента Атамбаева.

Напомним, СУ ГКНБ КР предъявило обвинение бывшему премьер-министру Сапару Исакову по делу о реконструкции Государственного исторического музея по части 2 статьи 303 "Коррупция, повлекшая тяжкие последствия" Уголовного кодекса КР.

По данным следствия, в результате преступных действий Исакова и других должностных лиц при реконструкции музея государству причинен ущерб на сумму 101 миллион 690 тысяч сомов.