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На экс-советника Атамбаева Миру Карыбаеву завели уголовное дело?

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- Бакыт Стамов
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В отношении экс-главы отдела гражданского развития, религиозной и этнической политики Аппарата президента КР Миры Карыбаевой в связи с реконструкцией исторического музея возбудили уголовное дело. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает газета "Фабула".

По данным издания, бывшую госчиновницу уже вызывали на допрос.

"Мире Карыбаевой установлен запрет на выезд из Кыргызстана", - сообщает СМИ.

В пресс-службе ГКНБ, куда редакция VB.KG обратилась за комментариями, не подтвердили эту информацию.

- У нас таких данных нет, - коротко ответили в ведомстве.

Отметим, после скандала с историческим музеем в интервью одному из отечественных СМИ Мира Карыбаева заявила, что непричастна к отбору немецкой компании и финансовым вопросам по реконструкции.

В то же время журналисты "Азаттыка" выяснили, что директор немецкой компании Уве Райэр обмолвился в беседе с отечественными журналистами, что личный советник президента Кыргызстана Мира Карыбаева посетила компанию в Лауте, где вскоре и было подписано двухстороннее соглашение.

В ноябре 2018 года Мира Карыбаева была снята с должности заведующей отдела гражданского развития, религиозной и этнической политики Аппарата президента КР. В 2017 году она являлась советником президента Атамбаева.

Напомним, СУ ГКНБ КР предъявило обвинение бывшему премьер-министру Сапару Исакову по делу о реконструкции Государственного исторического музея по части 2 статьи 303 "Коррупция, повлекшая тяжкие последствия" Уголовного кодекса КР.

По данным следствия, в результате преступных действий Исакова и других должностных лиц при реконструкции музея государству причинен ущерб на сумму 101 миллион 690 тысяч сомов.


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URL: https://www.vb.kg/377063
Теги:
ГКНБ, коррупция, музей, реконструкция, Кыргызстан, уголовное дело, Мира Карыбаева
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Комментарии
Сира
04.03.2019, 17:12

Советник АША 100% замешана больше чем Исаков  я гарантирую. потому что советники не может быт не в курсе что там делает Президент и Премьер, и она должна быть в доле у нее же столько богатства.

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Товарищ Саахов
04.03.2019, 20:52

Как понимать " нанесли ущерб в сумму 101 миллион 690 тысяч сомов"? Эту сумму они положили себе в карман или был умысел на присвоение, или просто ущерб был государству?

Поясните кто!..????

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