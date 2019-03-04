Суд счел, что ранее судимый член ОПГ, вымогавший 10 тысяч $, не опасен

Судья Иссык-Кульского районного суда отпустил под домашний арест ранее судимого подозреваемого в грабеже. В правоохранительных органах мужчина стоит на учете как член ОПГ.

- 28 февраля поступило заявление от фермера, который занимается животноводством, о том, что местный авторитет, так называемый смотрящий за городом Бостери, забрал у него $10 тысяч. По словам заявителя, член ОПГ с 2015 года применяя угрозы "грузил" его, обычно он просил отдать ему мясо или живой скот, но на этот раз потребовал деньги, - сообщили VB.KG в пресс-службе УВД Иссык-Кульской области.

Подозреваемый был задержан сотрудниками правоохранительных органов. А 2 марта материалы дела были переданы в суд для избрания меры пресечения. Иссык-Кульский районный суд посчитал, что на время следствия подозреваемый может находиться под домашним арестом, а не в СИЗО.

Теперь сотрудники правопорядка проводят мероприятия, чтобы обеспечить безопасность заявившему в милицию фермеру и членам его семьи.