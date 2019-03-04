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Суд счел, что ранее судимый член ОПГ, вымогавший 10 тысяч $, не опасен

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- Екатерина Улитина
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Судья Иссык-Кульского районного суда отпустил под домашний арест ранее судимого подозреваемого в грабеже. В правоохранительных органах мужчина стоит на учете как член ОПГ.

- 28 февраля поступило заявление от фермера, который занимается животноводством, о том, что местный авторитет, так называемый смотрящий за городом Бостери, забрал у него $10 тысяч. По словам заявителя, член ОПГ с 2015 года применяя угрозы "грузил" его, обычно он просил отдать ему мясо или живой скот, но на этот раз потребовал деньги, - сообщили VB.KG в пресс-службе УВД Иссык-Кульской области.

Подозреваемый был задержан сотрудниками правоохранительных органов. А 2 марта материалы дела были переданы в суд для избрания меры пресечения. Иссык-Кульский районный суд посчитал, что на время следствия подозреваемый может находиться под домашним арестом, а не в СИЗО.

Теперь сотрудники правопорядка проводят мероприятия, чтобы обеспечить безопасность заявившему в милицию фермеру и членам его семьи.


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URL: https://www.vb.kg/377066
Теги:
грабеж, Иссык-Кульская область, ОПГ, Кыргызстан, УВД
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Комментарии
Мика Мамаев
04.03.2019, 15:42
Карма: +163
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 229
Минусов: 66
Комментариев: 226

Да Здравствует самый честный и гуманный суд в мире!!!! Ура,товарищи...

Суды в упор не видят членов ОПГ,позор,,страна в упадке,,

+1
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Фрунзе
04.03.2019, 17:13

Его уволить и завести уголовное дело, за коррупцию. Вот из за таких сволочей нет веры в государство

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Йожик
04.03.2019, 20:00

У нас в стране все судьи продажные недавно подали в суд на нашем районе стоит бордель просили чтоб закрыли так они суд устроили . первый раз был на суди там такой спектакль был целый час всех выслушали всех допросили со всех спросили я думал только на телепередаче " час суда " такое . И ничего они с ними не сделали до точек и запятых докопались я просто в шоке был... Хотя их должно государство закрывать

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