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Аким Свердловского района пообещал разобраться с поборами в школах

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- Оксана Гут
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После публикации VB.KG "От матери школьника потребовали сдать в фонд школы всю ее зарплату" с редакцией связался аким Свердловского района Бишкека Мурат Осмонов. Он сообщил, что готов лично разобраться в этой ситуации и не допустит, чтобы в школах вверенного ему района процветали незаконные школьные поборы.

Как выяснилось позже, глава местного самоуправления вызывал к себе директора школы № 38, речь о которой шла в статье. Чиновника заверили, что в УВК никакого давления по поводу оплаты взносов на детей со стороны классных руководителей не оказывается. Все отчисления производятся добровольно и на основании закона.

- В школе существует фонд ОО "Кызматташтык", он имеет свой расчетный счет, куда родители через банк вносят добровольные членские взносы. Суммы добровольных взносов различные, в зависимости от материального положения семьи. Не все родители помогают школе, т.к. не имеют такой возможности или не хотят. Ежемесячно производится отчет по использованию внебюджетных средств членами Попечительского совета школы на стенде и сайте школы. Кроме того, два раза в год на общешкольном родительском собрании проходят бюджетные слушания с предоставлением видео- и фотоотчетов, - сообщили в УВК № 38.

При этом отметили, что служба СБ и ремонт школы оплачивается из членских взносов.

Что касается жалобы родительницы, то администрация школы в недоумении, почему она не пришла с этим вопросом в школу, к директору или к членам Попечительского совета для открытого диалога, а вместо этого обратилась в СМИ.


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URL: https://www.vb.kg/377071
Теги:
аким, поборы, Свердловский район, школа, Бишкек, Кыргызстан, родительский комитет, Министерство образования
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Комментарии
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04.03.2019, 19:25
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"администрация школы в недоумении, почему она не пришла с этим вопросом в школу, к директору или к членам Попечительского совета для открытого диалога, а вместо этого обратилась в СМИ".

нонсенс: жаловаться тем,кто тебя ОБИРАЕТ

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Аскат
04.03.2019, 19:41

Какая наглость!!! Теперь эти работнички в школе будут упрекать родителя за то, что она пожаловалась!

Я бы рекомендовала этой же родительнице в прокуратуру района специальтно завление зарегимстрировать, чтобы этих всех "педагогов" потаскали по допросам и вызовам в прокуратуру! По сути, факт вымогательства уже имел место! Так что можно привлекать на основании показаний родительницы и ученицы!

И что, этот аким района "разобрался с ситуацией"? Или еще не разобрался? Он там всем по морде набил, язык оторвал или что? каК он там разобрался с ситуацией как он говорит?! Что он сделал?

Говорит как будто Змей Горыныч пригрозил козлятам в клетке.... С ним самим нужно я думаю разобраться органам!

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Нуржан
04.03.2019, 20:24

Наивный! Решил разобраться. Анекдот. Поборы были, есть и будут. Акимы менялись, меняются и будут. Обещали, обещают и будут обещать. Директора школ, не стесняйтесь! Собирали, собираете и собирайте. Денег у акимов не было, нет и не будет! Акимы приходили, приходят и будут приходить. А директора вечные! Ура товарищи! Даёшь бесплатное образование! Только так можно научить сызмальства выживать в Кыргызстане!

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