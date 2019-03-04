Аким Свердловского района пообещал разобраться с поборами в школах

После публикации VB.KG "От матери школьника потребовали сдать в фонд школы всю ее зарплату" с редакцией связался аким Свердловского района Бишкека Мурат Осмонов. Он сообщил, что готов лично разобраться в этой ситуации и не допустит, чтобы в школах вверенного ему района процветали незаконные школьные поборы.

Как выяснилось позже, глава местного самоуправления вызывал к себе директора школы № 38, речь о которой шла в статье. Чиновника заверили, что в УВК никакого давления по поводу оплаты взносов на детей со стороны классных руководителей не оказывается. Все отчисления производятся добровольно и на основании закона.

- В школе существует фонд ОО "Кызматташтык", он имеет свой расчетный счет, куда родители через банк вносят добровольные членские взносы. Суммы добровольных взносов различные, в зависимости от материального положения семьи. Не все родители помогают школе, т.к. не имеют такой возможности или не хотят. Ежемесячно производится отчет по использованию внебюджетных средств членами Попечительского совета школы на стенде и сайте школы. Кроме того, два раза в год на общешкольном родительском собрании проходят бюджетные слушания с предоставлением видео- и фотоотчетов, - сообщили в УВК № 38.

При этом отметили, что служба СБ и ремонт школы оплачивается из членских взносов.

Что касается жалобы родительницы, то администрация школы в недоумении, почему она не пришла с этим вопросом в школу, к директору или к членам Попечительского совета для открытого диалога, а вместо этого обратилась в СМИ.