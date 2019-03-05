Живодер душил и избивал уличную собаку

Собака не бросается просто так))) ,,,

на детей бросается,да и на взрослых ....в токмаке количество бродячих собак уже настигает количество горожан)....

Днём собаки знают своё место,не мешают как бы,,,,а вот после 2 ночи ,они сбиваются в стаи и лают на людей,приходится обходить эти стаи....

У нас как всегда до первого ЧП не реагируют ,к сожалению,,,