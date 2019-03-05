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Живодер душил и избивал уличную собаку

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- ВБ
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Здравствуйте!

Запечатлел такого вот персонажа. Издевался над бедным животным, схватив собаку за горло, периодически наносил удары по корпусу и голове.

Не в курсе причины такого поведения, предполагаю, что собака набросилась на мальчугана (того, что ходит рядом в синей куртке). Но собака ведь не будет бросаться просто так (собачка местная, проживает под павильоном, есть маленькие щенки). Скорее либо дразнил, или просто защищала щенков.

Народную новость прислал Бишкекчанин


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URL: https://www.vb.kg/377073
Теги:
ГУВД, мэрия, насилие, Бишкек, животные, живодеры
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Комментарии
123
05.03.2019, 11:57

Всех собак надо отстрелять на фиг, и издевательства не будет и никто бешенства не подхватит.

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Мика Мамаев
05.03.2019, 12:07
Карма: +163
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 229
Минусов: 66
Комментариев: 231

Собака не бросается просто так))) ,,,

на детей бросается,да и на взрослых ....в токмаке количество бродячих собак уже настигает количество горожан)....

Днём собаки знают своё место,не мешают как бы,,,,а вот после 2 ночи ,они сбиваются в стаи и лают на людей,приходится обходить эти стаи....

У нас как всегда до первого ЧП не реагируют ,к сожалению,,,

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