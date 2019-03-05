Живодер душил и избивал уличную собаку

Всех собак надо отстрелять на фиг, и издевательства не будет и никто бешенства не подхватит.
Здравствуйте!
Запечатлел такого вот персонажа. Издевался над бедным животным, схватив собаку за горло, периодически наносил удары по корпусу и голове.
Не в курсе причины такого поведения, предполагаю, что собака набросилась на мальчугана (того, что ходит рядом в синей куртке). Но собака ведь не будет бросаться просто так (собачка местная, проживает под павильоном, есть маленькие щенки). Скорее либо дразнил, или просто защищала щенков.
Народную новость прислал Бишкекчанин