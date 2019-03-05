Эмира Чукуева выбрали одним из лидеров племени "Солто"

Экс-глава ОАО "Аэропорт" Эмир Чукуев стал сопредседателем общественного объединения "Ай Тамга Солто", куда входят представители кыргызского племени "Солто". Об этом редакции VB.KG сообщил он сам.

По словам Чукуева, в воскресенье прошел курултай, на котором он был выбран на эту должность.

- На этот курултай были приглашены представители других племен. К примеру, со стороны племени "монолдор" был уважаемый Садыкбек Аблесов, бывший министр транспорта. В качестве почетных гостей были приглашены Темир Сариев и другие известные деятели Кыргызстана. Объединение направлено на единство и решение проблем в Чуйской области. В частности, на водообеспечение и другие социальные проблемы. Также в наших планах поддерживать молодежь, - пояснил он.

Вместе с тем собеседник редакции опроверг публикации некоторых отечественных СМИ о том, что их организация преследует политические цели.

- У нас начали уже привыкать в любом небольшом событии видеть политику. Мол, собрались бывшие госчиновники, чтобы просить для себя должности. В свое время я сам написал заявление об уходе и взамен не просил никакой должности. Просто на данном этапе мне предложили заняться общественной деятельностью, и я согласился. Так как целью объединения стоит именно единство и взаимопомощь, - добавил Эмир Майрамбекович.

Отметим, по данным СМИ, на курултай были приглашены такие политики, как Апас Джумагулов, Темир Сариев, Мыктыбек Абдылдаев, Кеңешбек Дүйшөбаев, Осмонакун Ибраимов, Кубатбек Байболов, Чолпон Джакупова и другие.

Напомним, в декабре прошлого года председатель Правления ОАО "Международный аэропорт "Манас" Эмир Чукуев года подал в отставку по собственному желанию.