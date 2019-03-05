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Эмира Чукуева выбрали одним из лидеров племени "Солто"

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- Бакыт Стамов
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Экс-глава ОАО "Аэропорт" Эмир Чукуев стал сопредседателем общественного объединения "Ай Тамга Солто", куда входят представители кыргызского племени "Солто". Об этом редакции VB.KG сообщил он сам.

По словам Чукуева, в воскресенье прошел курултай, на котором он был выбран на эту должность.

- На этот курултай были приглашены представители других племен. К примеру, со стороны племени "монолдор" был уважаемый Садыкбек Аблесов, бывший министр транспорта. В качестве почетных гостей были приглашены Темир Сариев и другие известные деятели Кыргызстана. Объединение направлено на единство и решение проблем в Чуйской области. В частности, на водообеспечение и другие социальные проблемы. Также в наших планах поддерживать молодежь, - пояснил он.

Вместе с тем собеседник редакции опроверг публикации некоторых отечественных СМИ о том, что их организация преследует политические цели.

- У нас начали уже привыкать в любом небольшом событии видеть политику. Мол, собрались бывшие госчиновники, чтобы просить для себя должности. В свое время я сам написал заявление об уходе и взамен не просил никакой должности. Просто на данном этапе мне предложили заняться общественной деятельностью, и я согласился. Так как целью объединения стоит именно единство и взаимопомощь, - добавил Эмир Майрамбекович.

Отметим, по данным СМИ, на курултай были приглашены такие политики, как Апас Джумагулов, Темир Сариев, Мыктыбек Абдылдаев, Кеңешбек Дүйшөбаев, Осмонакун Ибраимов, Кубатбек Байболов, Чолпон Джакупова и другие.

Напомним, в декабре прошлого года председатель Правления ОАО "Международный аэропорт "Манас" Эмир Чукуев года подал в отставку по собственному желанию.


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URL: https://www.vb.kg/377075
Теги:
выборы, Кыргызстан, Аэропорт "Манас", Апас Жумагулов, Осмонакун Ибраимов, Эмир Чукуев, Кенешбек Душебаев, Кубатбек Байболов, Мыктыбек Абдылдаев, Темир Сариев, Чолпон Джакупова
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Комментарии
Гражданин
05.03.2019, 09:40

Во дворе 21 век, а мы читаем новость: племя выбрала вождя (краснокожих) вождя зовут (буйный буйвол) шамана зовут (летучий сокол), скоро хана будем избирать, мырзу турзу, ханыша, торо моро, халиф, султан, эмир и т д)))

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Мыркымбай
05.03.2019, 10:45

Это называется-"Шаг вперед,два назад"

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Ас
05.03.2019, 10:52

Аборигены вождя племени избрали прикольно

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Миф
05.03.2019, 10:56

Я сам из солто.

Но эти ....., или как их еще назвать чтобы не удалили, просто ....... всех. Не раскачивайте трайбализм уже в открытую в курултаях. Бездари!!! Все вокруг только рушат, крушат еще и делят по частям.

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гость
05.03.2019, 11:13

разного рода жулье уже не знает под какое знамя собирать народ, собирали по регионам, по кланам, по областям, по религии, по партиям и  т.д. Работать нужно во благо народа, страны и меньше во благо своего личного кармана тогда и народ поддержит.

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Гость из Будущего
05.03.2019, 12:11

Люди в Космос Жизнь запускают, а у нас Солто зато вместо Ракеты !

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Нурлан
05.03.2019, 12:39

Осталось понять знает ли вождь племени Солто свой род и наставления предков? Знает ли чем занимались предки, кем были, уважало ли племя? Сомневаюсь.

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