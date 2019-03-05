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Дипломаты помогли кыргызстанцам вернуться из Дели в Бишкек

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- Екатерина Улитина
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Кыргызстанцы, которые не смогли вылететь своим рейсом из Дели в Бишкек, все-таки вернулись на родину. Об этом VB.KG сообщили в МИД КР.

По данным пресс-службы внешнеполитического ведомства, после отмены рейсов по маршрутам Бишкек-Дели и Дели-Бишкек, граждане Кыргызстана не смогли покинуть Индию по купленным ранее билетам.

- 3 марта 17 граждан КР улетели другим рейсом по маршруту Дели-Ташкент-Бишкек, еще 6 граждан поменяли свои билеты на 7 марта. Вопрос находится на контроле у посольства КР, - сообщили в пресс-службе МИД.

Авиасообщение с Дели обеспечивала компания "Авиа Траффик", несколько дней назад в связи с закрытием воздушного пространства рейсы были отменены.

Отметим, в последнее время в регионе наблюдается напряженная политическая ситуация. По сути Индия и Пакистан находятся на грани полномасштабного вооруженного конфликта. В МИД КР не уточняют, сколько граждан Кыргызстана находится на территории этих стран.


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URL: https://www.vb.kg/377077
Теги:
авиация, Индия, Пакистан, приграничные конфликты, конфликт, Кыргызстан, самолеты, новый авиарейс, МИД
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