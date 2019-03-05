Депутаты определились с выбором. Назначена дата внеочередного съезда СДПК

Политсовет СДПК принял решение провести по инициативе движения "СДПК без Атамбаева" внеочередной съезд 3 апреля текущего года. Об этом редакции VB.KG сообщил лидер движения Сагынбек Абдрахманов.

По его словам, несколько депутатов от фракции СДПК, которые входят в политсовет партии, проголосовали за это решение.

- Прежде всего политсовет признал незаконными исключения из партии Исы Омуркулова, Кожобека Рыспаева и меня. Затем была назначена дата съезда, куда будет приглашен официальный лидер партии Алмазбек Атамбаев, - пояснил Абдрахманов.

При этом, кто именно из депутатов от партии поддержал инициативу движения "СДПК без Атамбаева", собеседник редакции не стал уточнять.

Отметим, согласно сайту СДПК, в политсовет партии входят следующие депутаты: Ирина Карамушкина, Асель Кодуранова, Осмонбек Артыкбаев, Мурадыл Мадеминов, Данияр Аттокуров, Чыныбай Турсунбеков, Марат Аманкулов, Искендер Матраимов, Жылдыз Мусабекова, Мухтар Айнакулов, Торобай Зулпукаров.

Первых трех депутатов можно сразу исключить, так как Артыкбаев находится в СИЗО ГКНБ, а первые две народные избранницы уже неоднократно заявляли о своей приверженности экс-президенту, получив даже новые партбилеты. По данным СМИ, также депутат Мурадыл Мадеминов получил аналогичный партийный документ. Кроме этого, члены движения в октябре прошлого года обвиняли депутата Данияра Аттокурова в попытке сорвать одну из их партконференций.

Напомним, на недавней пресс-конференции лидеры движения "СДПК без Атамбаева" упрекнули депутатов в нерешительности, включая лидера фракции Ису Омуркулова. В частности, Нурбубу Кененбаева заявила о том, что нардепы никак не могут определиться, к кому именно примкнуть.

- Только два депутата четко определились с этим вопросом: Ирина Карамушкина и Асель Кодуранова. Остальные народные избранники, судя про всему, ждут указаний сверху. Это такое традиционное инерционное мышление, когда без указаний боятся лишний шаг сделать. Этот факт уже является доказательством, что наше движение, как нас часто обвиняют, не является проектом власти. Если бы нас действительно поддержала власть, то мы давно бы уже провели съезд, - сказала Кененбаева.

По поводу депутатов высказался нелестно и Сагынбек Абдрахманов, по словам которого они - депутаты - проявляют излишнюю осторожность.

- Мы просили лидера фракции СДПК Ису Омуркулова поднять вопрос о проведении внеочередного съезда, но он до сих пор молчит. Он слишком нерешительный человек, - добавил он.

СДПК во главе с лидером партии Алмазбеком Атамбаевым объявила дату съезда на 6 апреля текущего года.