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Как встретила Всемирная зимняя Универсиада спортсменов из Кыргызстана

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- Оксана Гут
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2 марта в Красноярске (Россия) состоялась торжественная церемония открытия XXIX Всемирной зимней универсиады-2019. Важность мероприятия подчеркнута присутствием на нем президента Российской Федерации Владимира Путина и президента Международной федерации университетского спорта (FISU) Олега Матыцина.

Кыргызстан на студенческих играх представляет делегация из восьми человек. Пятеро спортсменов: Маским Гордеев (лыжные гонки), Евгений Тимофеев (лыжные гонки), Алексей Вакурин (сноуборд) и Эльзар Абдыракманов, Алымбек Калыс уулу (спортивное ориентирование). Тренеры - Тимур Губаев (сноуборд), Игорь Борисов (лыжные гонки) и Кубаныч Эрмеков -руководитель делегации. На параде стран флаг Кыргызстана нес сноубордист Алексей Вакурин.

Как сообщает пресс-служба Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта, на участие в спортивном мероприятии выделено 987 тысяч сомов.

- Хозяева мероприятия постарались, чтобы гости максимально чувствовали себя как дома. Коридоры этажа, где живут наши спортсмены и члены делегации, оформили плакатами солнечного Кыргызстана с иллюстрацией национальных особенностей, что придает больше уюта и чувство дома, - цитирует агентство слова членов делегации.

Сегодня, 5 марта, спортсмены зимней Универсиады-2019 будут бороться за семь комплектов медалей в горнолыжном спорте, сноуборде, ориентировании на лыжах и шорт-треке.

К сожалению, по данным Госагентства по делам молодежи, физкультуры и спорта, отечественный сноубордист Алексей Вакурин не прошел квалификацию и далее в соревнованиях не участвует.

Зато у Эльзара Абдыракманова и Алымбека Калыс уулу есть возможность показать себя в спортивном ориентировании.

Наши лыжники - Маским Гордеев и Евгений Тимофеев выступят 7-11 марта.

Закрытие зимний Универсиады-2019 состоится 12 марта.

Пока по сообщению официального сайта соревнований в общекомандном зачете лидирует сборная России. На втором месте команда Швейцарии, третьи - канадцы. Также по одному золоту завоевали австрийские и белорусские спортсмены. Свои силы демонстрируют также и участники команды из США.

Для справки: К участию в соревнованиях допускаются студенты в возрасте от 17 до 25 лет и выпускники, получившие академическую степень или диплом в год, предшествующий соревнованиям. Спортсмены разыграют 76 комплектов наград в 11 видах спорта: биатлон, горнолыжный спорт, керлинг, лыжные гонки, сноуборд, спортивное ориентирование на лыжах, фигурное катание на коньках, фристайл, хоккей, хоккей с мячом, шорт-трек.


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URL: https://www.vb.kg/377084
Теги:
Госагентство физкультуры и спорта, лыжный спорт, Россия, сноуборд, спорт, турнир, универсиада, горнолыжный спорт, Кыргызстан
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