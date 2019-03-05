Арматура вонзилась в голову через глазницу. Пострадавший пришел в себя

Вечером 3-го марта в Национальный госпиталь в тяжелом состоянии был доставлен пострадавший в страшном ДТП – в его голову через глазницу прошла арматура. Как сообщают VB.KG в пресс-службе Министерства здравоохранения, пациент был сразу взят на операцию. Врачи удалили из головы инородный предмет. И в настоящее время мужчина находится в сознании, даже отмечены улучшения в его состоянии.

- Пациент получает лечение. Мозг и большие сосуды не задеты – это, говорят врачи, очень хорошо. Сейчас главное, чтобы не было занесено инфекции от этой арматуры, - отметили в пресс-службе ведомства.

В связи с чем проводятся все необходимые анализы, пострадавший находится под постоянным наблюдением медиков. Сегодня был проведен расширенный консилиум врачей с участием челюстно-лицевых хирургов, заведующих торакальной, нейрохирургии и специалистов с отделения офтальмологии, лор.

ДТП произошло 3 марта в Бишкеке в районе перекрестка проспекта Ч. Айтматова и улицы Горького. Водитель, не справившись с управлением, врезался в ограждение, и торчащая из него арматура вонзилась мужчине прямо в голову. Чтобы доставить пострадавшего в больницу, спасателям МЧС пришлось порезать железный стержень.